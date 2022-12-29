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北市敬老金 蔣萬安：朝恢復發1500元推動

2022/12/29 11:35（12/29 11:48 更新）
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台北市長蔣萬安表示，已指示社會局，朝明年恢復發放新台幣1500元重陽敬老金方向推動。（中央社檔案照片）
台北市長蔣萬安表示，已指示社會局，朝明年恢復發放新台幣1500元重陽敬老金方向推動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市長蔣萬安今天表示，已指示社會局，朝明年恢復發放新台幣1500元重陽敬老金方向推動，發放方式則要了解民眾實際意見。

蔣萬安今天視察社會局，會後接受媒體聯訪時被問及敬老金議題。

蔣萬安表示，台北市議會已通過重陽節禮金致送自治條例，一定會發，剛剛會議上已指示社會局，朝明年恢復發放1500元來推動，至於怎麼發，要了解基層里長以及民眾等的意見。

不過前任市府團隊發敬老金的公式，是以前2年的歲入歲出餘絀平均值並提撥10%為財源，明年長輩一人約可拿到1200元。媒體問蔣萬安敬老金數字是否會微調。

蔣萬安強調「我們就是朝向明年開始就恢復發放1500元重陽敬老金的方式來推動」。

此外，新北市委託台北捷運公司經營捷運環狀線第一階段路線，將於明年1月底期滿，媒體問蔣萬安進度。

蔣萬安表示，都跟新北市有暢通管道，會依照營運行政契約確保順利，不會讓雙北市民權益受損。

跨年活動將至，媒體詢問副市長李四川視察大巨蛋周邊道路工程狀況。蔣萬安表示，光復南路段，也就是大巨蛋出口的南向北段已完成銑鋪工程，北向南段也會在跨年前完成。（編輯：張銘坤）1111229

#蔣萬安
#敬老金
#社會局
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