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小內閣3分之1女性政見跳票？蔣萬安：逐步達成

2022/12/26 10:53（12/26 11:36 更新）
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台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮25日舉行，台北市長蔣萬安（圖）高喊「台北隊出發」。中央社記者張新偉攝　111年12月25日
台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮25日舉行，台北市長蔣萬安（圖）高喊「台北隊出發」。中央社記者張新偉攝　111年12月25日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長蔣萬安競選時提出女性閣員比例3分之1的政見，但目前31名閣員中僅5人為女性，比例約6分之1。蔣萬安說，3分之1是目標，也一定會逐步達成。

蔣萬安在競選公報中的政見欄寫下「女性大舞台：女性閣員比例提高至三分之一」，不過民進黨台北市議員顏若芳指出，31名首長級閣員中，目前僅尚未就任的副市長、都發局長、社會局長、觀傳局長、公訓處長5名女性，離蔣萬安的承諾明顯有一大段差距。

蔣萬安今天上午透過廣播系統跟市府人員致意並接受媒體聯訪時表示，小內閣人選3分之1女性是目標，也一定會逐步達成，且未來除了女性比例提高，也會請新上任市府團隊在法規及政策上更重視女性意識，追求真正的實質平權。

蔣萬安指出，小內閣人事安排都是以用人唯才為原則，性別當然絕對是非常重要的遴選標準，不過除了性別外還要把專業因素納入平衡考慮。（編輯：張銘坤）1111226

#蔣萬安
#顏若芳
#民進黨
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