關心捷運工程 蔣萬安：東環段朝2年內動工努力

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市長蔣萬安今天上午到台北捷運局、台北捷運公司視察並聽取環狀線工程相關報告，他表示，東環段一定會朝2年內動工的目標前進，也要了解還沒發包的南、北環區段標狀況。

蔣萬安今天上午到台北市捷運局、台北捷運公司視察，他到場時接受媒體聯訪表示，今天主要目的是聽取業務報告，最重要的是即將到來的跨年晚會，一定會有龐大人潮運輸問題，希望深入了解狀況後擬定因應措施，讓活動順利、安全。

對於目前環狀線工程進度，蔣萬安說，東環段一定會朝2年內動工的目標前進，還沒發包的南、北環區段標則有缺工缺料的問題，所以今天特別來聽捷運局報告、了解狀況。

媒體詢問，環狀線將在明年1月底移交新北捷運公司營運，移轉進度如何？蔣萬安回應，今天也是來聽取捷運局、捷運公司報告相關問題，後續才能有比較清楚的了解。

此外，台北市政府顧問殷瑋昨天首度露面，傳出此人事是由蔣萬安父親蔣孝嚴牽線。蔣萬安今天回應，這個消息完全不是事實，殷瑋與另一名市府顧問陳國君是舊識，透過陳國君聯繫懇談才加入市府團隊。

蔣萬安強調，用人唯才是他一直以來的標準，殷瑋有政府部門的經驗及民間企業的歷練，是非常優秀的人才。（編輯：張銘坤）1111228

台北市長蔣萬安（左2）28日上午前往台北市捷運工程局視察，接受媒體聯訪時談及跨年捷運疏運規畫。中央社記者吳家昇攝 111年12月28日