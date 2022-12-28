跨年主視覺變賀卡遭嫌醜 蔣萬安：尊重原創設計

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市長蔣萬安上任後，透過市府line帳號發出以跨年晚會主視覺修改而成的耶誕賀卡，遭許多網友嫌棄。蔣萬安今天強調，尊重原創設計；觀傳局補充，有跟原創者取得同意。

台北市2023跨年晚會主視覺設計由平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層、符號拼貼，結合台北表演藝術中心、YouBike、廟宇、彩虹文化及101煙火秀等元素，表達這座城市的多元性。

不過，「臺北市政府」官方line帳號日前發出一張印有蔣萬安簽名的賀卡，卡片上半部是跨年晚會主視覺、下半部為「耶誕平安」等不同字體的字樣，遭「謝立聖插畫」臉書粉絲專頁稱「這風格絕配啊！非常適合深蹲市」，許多網友也留言批評「有夠醜」、「好驚悚」。

廖小子則透過臉書留言回應，「他自己加的啦不是我加的」、「老實說我也是幾個小時前才知道」。

蔣萬安今天上午到台北市捷運局、台北捷運公司視察前接受媒體聯訪表示，「我們當然尊重原創設計，最主要就是希望所有市民朋友能夠來參加跨年活動」。台北市觀傳局補充，所有延伸設計物皆有跟原創者確認並取得同意。

此外，有關跨年晚會防疫規範，蔣萬安說，這幾天疫情升溫，將配合中央防疫作為，並透過柔性勸導方式提醒市民注意身體狀況。

媒體詢問，前台北市長柯文哲已回絕出席跨年晚會的邀請。蔣萬安表示，尊重柯文哲的決定，如果改變心意隨時歡迎。

至於妻子石舫亘是否會出席，蔣萬安指出，石舫亘預產期快到了，要特別考量她的身體狀況，而跨年晚會時間比較晚，所以很可能不會出席。（編輯：張銘坤）1111228