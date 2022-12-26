王世堅送蔣中正照片當生日禮物 蔣萬安稱沒想到

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北26日電）民進黨北市議員王世堅今天致贈已故前總統蔣中正照片作為台北市長蔣萬安生日禮物，提示「上任後沒有犯錯的空間」。蔣萬安回應媒體對此提問時指出，沒想到會送這個。

台北市議會今天下午進行第14屆第1次成立大會，新任議長戴錫欽首先向全體介紹此屆所有市議員。

隨後王世堅率先提出程序發言，他表示，今天是蔣萬安第1天正式到市議會，且適逢蔣萬安44歲生日，他特別送上1幅蔣中正的照片作為生日禮物。

王世堅說，74年前蔣萬安的曾祖父轉進到台灣，用槍砲維護政權，當中隱藏很多台灣社會的委屈及血淚，這是歷史的弔詭，也是很好的教訓。

他指出，74年後的今天，蔣萬安當選台北市長，所以今天要把蔣中正的照片送給蔣萬安，提醒蔣萬安沒有犯錯的空間，因為用槍砲當上的都被台灣社會割捨掉，更何況是用選票當選的。

王世堅表示，任何掌握權力資源的首長都沒有犯錯空間，因為民意及選票就是一切，送照片是要給蔣萬安提示。

民進黨北市議員簡舒培隨後指出，台北市政府應有2席副市長，但今天卻獨缺1席，蔣萬安上任之初，市政如麻，當然需要副市長協助，怎可少1席？難道是勝選後的傲慢嗎？蔣萬安應向市民交代清楚。

列席的蔣萬安則向議員逐一介紹新任北市府各局處首長，包括台北市副市長李四川、北市府秘書長李泰興等人在內都懇請議會支持。蔣萬安認為，和諧良善的府會關係是推動台北建設主要助力。

對於王世堅的提示、簡舒培的詢問，蔣萬安都沒有回應。蔣萬安離開議會前被媒體堵訪，記者提問，是否滿意王世堅所送的生日禮物。

對此，蔣萬安表示，「沒有想到他送我這個」。他並不斷地說「謝謝」，未再回應其餘問題。

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民進黨北市議員陳怡君稍晚透過新聞稿指出，議會成立大會，蔣萬安介紹一級主管，但立委林奕華將接任台北市副市長卻技術性缺席至明年2月，林奕華、國民黨市議員及台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇是「人前眾望所歸，選後掉頭不歸」，可見國民黨勝選後的傲慢，簡直不把市政當成一回事。

陳怡君說，奉勸蔣萬安不要被國民黨的老人政治及醬缸文化綁架，呼籲國民黨要有格調。（編輯：戴光育）1111226