林奕華明年2月出任台北市副市長 大安區立委不須補選[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，國民黨立委林奕華（圖）將接副市長。林奕華表示，她已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於2023年2月再轉換至市府服務。中央社記者王騰毅攝 111年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）台北市長當選人蔣萬安今天發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華將接副市長，林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

由於 林奕華 林奕華小檔案 現職：

台北市副市長（2022/12/25上任）

台北市副市長（2022/12/25上任） 經歷：

第9、10屆立法委員

新北市教育局局長

台北市教育局局長

台北市第8、9、10、11屆市議員

世新大學講師

中華民國身心障礙服務推展協會理事長

台北市女童軍會理事長 看更多 關閉 明年2月以後才請辭立委，因剩餘的立委任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。

蔣萬安辦公室今天以新聞稿發布第4波小內閣人事，包含副市長林奕華、副秘書長王秋冬、體育局長王泓翔、產發局長陳俊安、研考會主委俞振華，代理衛生局長陳正誠，原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。

林奕華隨後透過新聞稿表示，很感謝蔣市長選後多次徵詢她，邀請她一同為台北市民服務。她經過慎重考慮，決定未來協助蔣萬安一起建設台北、推動市政、服務市民；她更允諾未來會繼續秉持腳踏實地、認真服務的精神，加倍努力推動市政。

林奕華坦言，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，另外，各界關切的「氣候變遷因應法」、「菸害防制法」等重大法案也還在進行中，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作。

林奕華表示，她已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。而她的大安區服務處不會關門，將轉為國民黨立委曾銘宗服務處，團隊成員也會繼續為大安區民眾服務。

對於林奕華決定待明年2月才要就任北市副市長，戰鬥藍發起人趙少康在受訪時則說，因為目前已有北市第3選區、南投立委需要補選，所以林奕華做出此決定，可能是擔憂帶給民眾困擾；前立委李永萍過去被聘為北市文化局長，也是延遲到任，所以這是有前例可循的。（編輯：趙蔚蘭）1111223