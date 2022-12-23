蔣萬安第4波小內閣 林奕華接台北市副市長、俞振華掌研考會

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長當選人蔣萬安今天發布小內閣人事，競總總幹事林奕華接副市長、政大教授俞振華任研考會主委，衛生局長由現任副局長陳正誠任代理局長等。



蔣萬安辦公室今天以新聞稿發布第4波小內閣人事，包含副市長

林奕華

林奕華小檔案 現職：

台北市副市長（2022/12/25上任）

台北市副市長（2022/12/25上任） 經歷：

第9、10屆立法委員

新北市教育局局長

台北市教育局局長

台北市第8、9、10、11屆市議員

世新大學講師

中華民國身心障礙服務推展協會理事長

台北市女童軍會理事長 看更多 關閉

、副秘書長

王秋冬

王秋冬小檔案 現職：

台北市政府副秘書長（2022/12/25上任）

台北市政府副秘書長（2022/12/25上任） 經歷：

高雄市政府勞工局長

行政院中部辦公室副執行長

台中市政府民政局長

台中市第14、15、16屆市議員 看更多 關閉

、體育局長

王泓翔

王泓翔小檔案 現職：

台北市政府體育局長（2022/12/25上任）

台北市政府體育局長（2022/12/25上任） 經歷：

宜蘭縣政府教育處長

新北市政府體育處副處長

新北市政府教育局科長及督學

教育部終身學習司專員

台北市政府教育局股長及科員 看更多 關閉

、產發局長

陳俊安

陳俊安小檔案 現職：

台北市政府產發局長（2022/12/25上任）

台北市政府產發局長（2022/12/25上任） 經歷：

立法委員蔣萬安服務處主任

東吳大學政治學系政治研究所

中國國民黨中央政策會政策研究部主任

立法委員李彥秀國會辦公室法案主任

台北市議員張斯綱研究室主任

立法委員王惠美國會辦公室法案主任

立法委員林國正國會辦公室主任

台北市議員厲耿桂芳服務處主任

立法委員楊瓊瓔國會辦公室法案助理 看更多 關閉

、研考會主委

俞振華

俞振華小檔案 現職：

台北市政府研考會主委（2022/12/25上任）

台北市政府研考會主委（2022/12/25上任） 經歷：

國立政治大學選舉研究中心研究員

國立政治大學政治學系教授

桃園市研考會委員

台中市研考會委員

國立政治大學選舉研究中心副研究員

國立政治大學政治學系副教授

美國史汀生中心訪問學者

國立政治大學東亞研究所兼任助理教授

國立政治大學政治學系助理教授

國立政治大學選舉研究中心助理研究員

美國史丹佛大學國際研究所民主發展與法治中心研究員暨台灣民主研究計劃執行秘書 看更多 關閉

，代理衛生局長

陳正誠

陳正誠小檔案 現職：

台北市政府衛生局代理局長（2022/12/25上任）

台北市政府衛生局代理局長（2022/12/25上任） 經歷：

台北市政府衛生局副局長

台北市政府衛生局主任秘書

台北市立聯合醫院秘書

台北市立中興醫院秘書

台北市立慢性病防治院秘書

台北市立慢性病防治院科主任

行政院衛生署專員

台北市政府衛生局衛生教育指導員

台北市立療養院病歷管理員

台北縣立頭前國民中學教師 看更多 關閉

，原民會主委

巴干．巴萬

巴干．巴萬小檔案 現職：

台北市政府原住民族事務委員會主委

台北市政府原住民族事務委員會主委 經歷：

台北市政府原住民族事務委員會派駐區公所原住民服務員、秘書兼府會聯絡員 看更多 關閉

及客委會主委

徐世勳

徐世勳小檔案 現職：

台北市政府客家事務委員會主委 經歷：

台北市議會第12屆議員

生物科技公司產品經理

華聚產業共同標準推動基金會經理

Critcal Art Ensemble（CAE）基因改造食品專案計畫總顧問

世界領袖教育基金會董事暨專任講師

禪天下出版社執行長 看更多 關閉

則留任。



蔣辦表示，林奕華在雙北都當過教育局長，也當過台北市議員；長期深耕教育議題，更兼具行政及民代經驗，對市政非常嫻熟；而林奕華擔任交接小組召集人，對所有重大建設的方向、細節都已非常清楚、能馬上上手，絕對是好的副市長人選。



蔣辦指出，新任產發局長陳俊安為幕僚出身，年僅38歲，曾先後任職於北市議會、立法院及國民黨中央政策會，其長期在民意機關的歷練，更能從市民的角度出發、了解市民的需求，真正做到「服務型政府」的理念。



蔣辦說，研考會主委由俞振華出任，俞振華為現任政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授，研究專長包括民意調查、選舉與投票行為、公共政策分析及美國政治，是競選期間的核心智囊。



此外，原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。（編輯：謝雅竹）1111223