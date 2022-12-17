蔣萬安第3波小內閣 蔡詩萍掌文化局、熱氣球之母陳淑慧任觀傳局長

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台北市長當選人蔣萬安辦公室17日公布第3波小內閣人事，蔡詩萍接掌文化局，「台灣熱氣球之母」陳淑慧任觀傳局長。（左圖取自facebook.com/linlindaddy，右圖蔣萬安辦公室提供）

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長當選人蔣萬安辦公室今天公布第3波小內閣人事，包含文化局長蔡詩萍、「台灣熱氣球之母」陳淑慧任觀傳局長、財政局長游適銘、台北翡翠水庫管理局長林裕益。

蔣辦表示，文化局長由資深媒體人、作家 蔡詩萍 出任，有「台灣熱氣球之母」美譽的前交通部觀光局副局長 陳淑慧 擔起觀傳局長重任，財政局長則由現任國有財產署副署長 游適銘 接掌，另前高雄市都發局長、前台北市產發局副局長 林裕益 接任台北翡翠水庫管理局長。

蔣辦指出，蔡詩萍著有「也許你該看看張愛玲」、「我父親」等作品十餘冊，為中國文藝獎章散文類得主，並跨界參與舞台劇、電視劇、電影、電視劇等演出及劇本撰寫；在馬英九及郝龍斌擔任台北市長期間，為市府文化組的市政顧問。

蔣辦表示，蔡詩萍除了文化行政與文化創作的功力與經驗都非常豐厚外，媒體出身的背景，對時事與民間脈動掌握都非常精準，是個具前瞻性、深入基層、善於體察、接地氣的文化人，市府團隊相當需要這樣的特質，能夠順應民間脈動、提升城市的文化涵養、凸顯地方特色，體現「愈在地，愈國際」的理念。

蔣辦說，陳淑慧12年前為台東引進熱氣球，曾任交通部觀光局副局長、台東縣政府文化暨觀光處長等職務，催生了「太魯閣峽谷馬拉松」，還以衝浪節、鐵花村等活動，翻轉了台東的觀光印象，而其民族學的背景，也有助讓台北市的族群特色成為行銷亮點。

蔣辦表示，新任財政局長由國有財產署副署長游適銘接任，游適銘從新店地政事務所基層開始歷練，曾任內政部地政司地價及地權科長、北市府財政局副局長及主任秘書、2017台北世界大學運動會副執行長、財政部國有財產署副署長等職務，也擔任國立政治大學地政學系兼任助理教授，兼具理論及實務專業。

另外，台北翡翠水庫管理局長一職，由具有水土保持工程博士背景的林裕益擔任。蔣辦表示，林裕益歷經高雄市都發局局長、北市產發局副局長及大地工程處長，也於中央任職行政院農委會水保局組長、總工程司、國軍退輔會場長、交通部國道新建工程局道路科長，公職服務30年，熟知台灣水土資源保育的重要性。（編輯：謝雅竹）1111217