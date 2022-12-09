高虹安首波小內閣 張治祥將出任竹市府秘書長

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新竹市長當選人高虹安9日宣布，將延攬在公務部門服務逾35年、現任台北市地政局長的張治祥（圖）出任新竹市政府秘書長。高虹安指出，相信張治祥對於加速推動新竹市政再升級目標，會扮演不可或缺的角色。（高虹安辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月9日

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（中央社記者魯鋼駿、劉建邦新竹市9日電）新竹市長當選人高虹安晚間公布首波小內閣名單，將延攬在公務部門服務超過35年、現任台北市政府地政局長張治祥出任新竹市政府秘書長。

張治祥今天晚間接受媒體電話訪問時表示，市長柯文哲上週已替高虹安徵詢過她，可能因高虹安較無相關行政經驗，加上2人都是女性，雙方較好溝通，所以柯文哲才會推薦她給高虹安，至於台北市長當選人蔣萬安是較晚徵詢，7日有詢問，昨天見過面，但有告知蔣萬安已被徵詢赴新竹市服務。

張治祥指出，雖要接任新竹市政府秘書長，相關業務與原本熟悉地政領域較不相關，但她在公務體系服務許久，且曾擔任過很多單位的首長，過程中也曾協調很多事務，相信接任後，可幫忙處理一些新竹市政事務，才想說可試看看，未來赴新竹市服務，也希望議會及市府的前輩可提供相關建言及指導。

高虹安發新聞稿表示，張治祥在公務部門服務超過35年，曾獲2010年行政院模範公務員，無論學經歷都是非常優秀的公共服務表率，且擁有國民黨、民進黨及台灣民眾黨等黨籍市長任內的局長經驗，有助於未來新竹市政府跨黨派的溝通協調。

高虹安指出，張治祥一路自基層歷練而來，具有豐富且扎實專業能力，相信對於加速推動新竹市政再升級的目標，會扮演不可或缺的角色。

高虹安表示，張治祥與家人現居於桃園市，過去曾服務於財政部國有財產局、台灣土地銀行等，並擔任過台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局長、台北市政府地政局長等職務，職務經歷完整。

高虹安表示，各界關注未來新竹市政府的人事安排，張治祥是幹練且具有豐富市政實務經驗的老將，新的市府團隊可立即上緊發條開始拚，後續幾波人事名單也不會有設限，以用人唯才、市民優先為目標，要打造讓市民立刻有感、有效率的市府團隊，展現創新性與大刀闊斧的執行力。

張治祥因原本具有公務員資格，接任台北市地政局長後成為政務官，但因還未到屆齡退休，經北市府評估考量，10月間調回為事務官的參事及代理局長。（編輯：方沛清）1111209