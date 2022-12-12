蔣萬安首波小內閣10人 副市長李四川、王玉芬首位女性都發局長

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台北市長當選人蔣萬安12日公布首波小內閣成員，包含副市長李四川（左）與北市首名女性都發局長王玉芬（右）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長當選人蔣萬安今天公布首波小內閣成員共10人，包含副市長李四川、秘書長李泰興，以及北市首名女性都發局長王玉芬。

蔣萬安辦公室今天上午以新聞稿發布發布首波小內閣人事，共有副市長 李四川 李四川小檔案 現職：

台北市副市長（2022/12/25上任）

台北市副市長（2022/12/25上任） 經歷：

高雄市政府副市長

新北市政府副市長

中國國民黨秘書長

行政院秘書長

新北市政府副市長

台北縣政府副縣長

台北縣政府工務局局長

台北市政府工務局衛生下水道工程處處長

台北市政府工務局新建工程處總工程司及處長 看更多 關閉 、秘書長 李泰興 李泰興小檔案 現職：

台北市政府秘書長（2022/12/25上任）

台北市政府秘書長（2022/12/25上任） 經歷：

新北市政府財政局長

交通部主任秘書

交通部參事

交通部技監

台灣港務股份有限公司總經理

交通部臺中港務局長

交通部會計長

行政院主計處副局長 看更多 關閉 、都發局長 王玉芬 王玉芬小檔案 現職：

台北市政府都發局長（2022/12/25上任）

台北市政府都發局長（2022/12/25上任） 經歷：

國家住宅及都市更新中心董事

台北市政府都市發展局副局長

新北市政府都市更新處長

新北市政府文化局副局長

台北市政府都市發展局主任秘書

台北市政府都市發展局總工程司 看更多 關閉 、副秘書長 張溫德 張溫德小檔案 現職：

台北市政府副秘書長（2022/12/25上任）

台北市政府副秘書長（2022/12/25上任） 經歷：

內政部參事

國家住宅及都市更新中心執行長

新北市政府都市更新處處長

新北市政府城鄉發展局副局長

台北市都市更新處總工程司

台北市政府都市發展局副總工程司 看更多 關閉 、交通局長 謝銘鴻 謝銘鴻小檔案 現職：

台北市政府交通局長（2022/12/25上任）

台北市政府交通局長（2022/12/25上任） 經歷：

交通部參事兼公共關係室主任

交通部參事兼道安會執行秘書

台北市交通管制工程處長

台北市停車管理工程處長

台北市停車管理工程處副處長

台北市交通管制工程處總工程司

台北市政府交通局簡任技正兼府會連絡員

台北市政府交通局四科（觀光管理）科長

台北市交通管制工程處主任秘書

台北市政府交通局運輸規劃室主任

台北市政府交通局一科科長

台北市政府交通局六科（捷運監理）科長

台北市政府捷運工程局副工程司

台北市政府公共汽車管理處幫工程司

交通部運輸研究所工程司

台北市政府公共汽車管理處科員 看更多 關閉 、環保局長 吳盛忠 吳盛忠小檔案 現職：

台北市政府環保局長（2022/12/25上任）

台北市政府環保局長（2022/12/25上任） 經歷：

行政院環境保護署水質保護處長

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長

行政院環境保護署環境督察總隊總隊長

行政院環境保護署廢棄物管理處長

台北市政府環保局長 看更多 關閉 、民政局長 陳永德 陳永德小檔案 現職：

台北市政府民政局長（2022/12/25上任）

台北市政府民政局長（2022/12/25上任） 經歷：

第7-13屆台北市議員

第7-10屆台北市國民黨團副書記長

第11-12屆台北市國民黨團書記長 看更多 關閉 、捷運工程局長 鄭德發 鄭德發小檔案 現職：

台北市政府捷運工程局長（2022/12/25上任）

台北市政府捷運工程局長（2022/12/25上任） 經歷：

桃園捷運股份有限公司總經理

台北捷運股份有限公司副總經理

台北捷運股份有限公司技術服務辦公室協理

台北捷運股份有限公司系統處長

中興工程顧問社工程師 看更多 關閉 。

而現任都發局長 黃一平 黃一平小檔案 現職：

台北市政府工務局長（2022/12/25上任）

台北市政府工務局長（2022/12/25上任） 經歷：

台北市政府都發局長

新北市政府城鄉發展局長

台北市政府工務局副局長

台北市政府工務局新建工程處長

台北市政府都市發展局主任秘書

交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處副處長 看更多 關閉 轉任為工務局長、 現任副秘書長 陳信良 陳信良小檔案 現職：

台北市政府地政局長（2022/12/25上任）

台北市政府地政局長（2022/12/25上任） 經歷：

台北市政府副秘書長

台北市都市更新處長

台北市政府參議

台北市都市更新處副處長 看更多 關閉 轉任地政局長。

蔣辦指出，這10名新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」4大特點，可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。

蔣辦強調，「專業、品格、用人唯才」就是蔣萬安選用人才的三大基準，接下來會持續從各地方政府、中央政府以及社會各界網羅優秀人才加入，共同推動有感市政。（編輯：張銘坤）1111212