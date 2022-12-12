蔣萬安首波小內閣10人 副市長李四川、王玉芬首位女性都發局長
2022/12/12 10:17（12/12 10:41 更新）
台北市長當選人蔣萬安12日公布首波小內閣成員，包含副市長李四川（左）與北市首名女性都發局長王玉芬（右）。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長當選人蔣萬安今天公布首波小內閣成員共10人，包含副市長李四川、秘書長李泰興，以及北市首名女性都發局長王玉芬。
蔣萬安辦公室今天上午以新聞稿發布發布首波小內閣人事，共有副市長李四川
、秘書長李泰興
李四川小檔案
- 現職：
台北市副市長（2022/12/25上任）
- 經歷：
高雄市政府副市長
新北市政府副市長
中國國民黨秘書長
行政院秘書長
新北市政府副市長
台北縣政府副縣長
台北縣政府工務局局長
台北市政府工務局衛生下水道工程處處長
台北市政府工務局新建工程處總工程司及處長
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、都發局長王玉芬
李泰興小檔案
- 現職：
台北市政府秘書長（2022/12/25上任）
- 經歷：
新北市政府財政局長
交通部主任秘書
交通部參事
交通部技監
台灣港務股份有限公司總經理
交通部臺中港務局長
交通部會計長
行政院主計處副局長
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、副秘書長張溫德
王玉芬小檔案
- 現職：
台北市政府都發局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
國家住宅及都市更新中心董事
台北市政府都市發展局副局長
新北市政府都市更新處長
新北市政府文化局副局長
台北市政府都市發展局主任秘書
台北市政府都市發展局總工程司
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、交通局長謝銘鴻
張溫德小檔案
- 現職：
台北市政府副秘書長（2022/12/25上任）
- 經歷：
內政部參事
國家住宅及都市更新中心執行長
新北市政府都市更新處處長
新北市政府城鄉發展局副局長
台北市都市更新處總工程司
台北市政府都市發展局副總工程司
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、環保局長吳盛忠
謝銘鴻小檔案
- 現職：
台北市政府交通局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
交通部參事兼公共關係室主任
交通部參事兼道安會執行秘書
台北市交通管制工程處長
台北市停車管理工程處長
台北市停車管理工程處副處長
台北市交通管制工程處總工程司
台北市政府交通局簡任技正兼府會連絡員
台北市政府交通局四科（觀光管理）科長
台北市交通管制工程處主任秘書
台北市政府交通局運輸規劃室主任
台北市政府交通局一科科長
台北市政府交通局六科（捷運監理）科長
台北市政府捷運工程局副工程司
台北市政府公共汽車管理處幫工程司
交通部運輸研究所工程司
台北市政府公共汽車管理處科員
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、民政局長陳永德
吳盛忠小檔案
- 現職：
台北市政府環保局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
行政院環境保護署水質保護處長
行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長
行政院環境保護署環境督察總隊總隊長
行政院環境保護署廢棄物管理處長
台北市政府環保局長
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、捷運工程局長鄭德發
陳永德小檔案
- 現職：
台北市政府民政局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
第7-13屆台北市議員
第7-10屆台北市國民黨團副書記長
第11-12屆台北市國民黨團書記長
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。
鄭德發小檔案
- 現職：
台北市政府捷運工程局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
桃園捷運股份有限公司總經理
台北捷運股份有限公司副總經理
台北捷運股份有限公司技術服務辦公室協理
台北捷運股份有限公司系統處長
中興工程顧問社工程師
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而現任都發局長黃一平
轉任為工務局長、 現任副秘書長陳信良
黃一平小檔案
- 現職：
台北市政府工務局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
台北市政府都發局長
新北市政府城鄉發展局長
台北市政府工務局副局長
台北市政府工務局新建工程處長
台北市政府都市發展局主任秘書
交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處副處長
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轉任地政局長。
陳信良小檔案
- 現職：
台北市政府地政局長（2022/12/25上任）
- 經歷：
台北市政府副秘書長
台北市都市更新處長
台北市政府參議
台北市都市更新處副處長
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蔣辦指出，這10名新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」4大特點，可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。
蔣辦強調，「專業、品格、用人唯才」就是蔣萬安選用人才的三大基準，接下來會持續從各地方政府、中央政府以及社會各界網羅優秀人才加入，共同推動有感市政。（編輯：張銘坤）1111212
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