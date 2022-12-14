蔣萬安第2波小內閣 勞動局長續留、7年級生掌資訊法務2局處
2022/12/14 09:48（12/14 10:05 更新）
台北市長當選人蔣萬安公布第2波小內閣人事，新任資訊局長趙式隆（右）、法務局長連堂凱（左）都是7年級生。（蔣萬安辦公室提供）
（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長當選人蔣萬安公布第2波小內閣人事，新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱都是7年級生；而勞動局長高寶華留任。
蔣萬安辦公室今天公布第2波小內閣名單，包含資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長由現任局長高寶華留任。
蔣辦表示，趙式隆及連堂凱都是7年級生、年僅37歲；趙式隆19歲開始創業，是名符其實的「斜槓創業家」，專長為創新創業、計算機工程與資料科學以及金融科技；連堂凱長年擔任法律顧問，並有2014年參選里長的經驗，除了法律專業外，也非常了解基層民眾需求。
蔣辦表示，經驗及創新都是團隊需要具備的特質，除了專業幹練的熟手，更要透過中壯世代拉動、培訓年輕一代，讓不同視野及背景的優秀人才協力互補，帶動台北不斷地往前邁進。（編輯：謝雅竹）1111214
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