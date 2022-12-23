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明年2月任北市副市長 林奕華：加倍努力推動市政

2022/12/23 13:01（12/23 13:21 更新）
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台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華（圖）將接任台北市副市長。中央社記者王騰毅攝 111年12月23日
台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華（圖）將接任台北市副市長。中央社記者王騰毅攝 111年12月23日
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（中央社記者范正祥台北23日電）台北市長當選人蔣萬安發布小內閣人事，競總總幹事林奕華接副市長。林奕華今天受訪表示，考量立法院還有一些重要工作待完成，她辭立委的日期還沒確定，但明年2月一定會到市政府報到。

被問到決定接台北市副市長的經過，林奕華在立法院議場回應媒體詢問時說，這陣子陷入長考是因為對大安區鄰里有深厚感情，大選結束至今，她也接到許多民眾鼓勵她繼續協助蔣萬安，她除了由衷感謝大安區民眾長期的支持，更允諾未來會繼續秉持腳踏實地、認真服務的精神，加倍努力推動市政。

她說，過去連續3天與蔣萬安有比較多的交談，並與很多人討論，昨天才算正式確定。

至於何時上任新職，預計什麼時候辭去立委現職，林奕華說，考量明年度中央政府總預算案正在立法院審議，另立法院有包括各界關切的氣候變遷因應法、菸害防制法等重大法案在進行協商中，她的服務處與國會辦公室也仍有許多服務案件在持續處理，所以她已徵得蔣萬安諒解，等重要工作告一段落再接副市長。

林奕華說，她告訴蔣萬安會在明年2月至市府服務，但2月什麼時候，還是要看在立法院工作情況，辭立委的日期也還沒確定，但明年2月一定會到市政府報到。

此外，林奕華說，大安區很多民眾鼓勵她到市政府為更多民眾服務，未來她的大安區服務處不會關門，將來到市政府後，她原本的選區服務，會由黨籍不分區立委曾銘宗接手。她長期關注教育文化議題，未來相關法案、重要議題與政策、與教育文化團體互動，則拜託黨籍不分區立委李德維幫忙。（編輯：翟思嘉）1111223

#林奕華
#蔣萬安
#立法院
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