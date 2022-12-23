林奕華將接北市副市長 蔣萬安稱讚對市政熟悉

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台北市長當選人蔣萬安（圖）23日發布小內閣人事，將由國民黨立委林奕華接任副市長。蔣萬安指出，林奕華長期深耕教育議題，更兼具行政及民代經驗，對市政非常嫻熟，其出色的溝通能力，有助市府團隊與議會、社會順暢對話。中央社記者張皓安攝 111年12月23日

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（中央社記者陳怡璇、范正祥台北23日電）台北市長當選人蔣萬安表示，立委林奕華將接副市長，對市政熟悉度無人能出其右；而今天公布的衛生局長為代理，是因為優秀人才多、需更多時間確定人選。

蔣萬安今天發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華將接副市長，林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

蔣萬安今天針對人事接受媒體聯訪，被問及林奕華將接副市長一事時表示，千軍易得、一將難求，林奕華經歷豐富、當市政交接小組召集人時也對各項事務熟稔，「對台北市政的熟悉無人能出其右」。

媒體追問，林奕華明年2月才進市府服務，是否擔心這段時間不利於市政推動？蔣萬安表示，還有經驗豐富的副市長李四川，相關業務都會做得很順暢。

此外，今天公布的人事裡，衛生局長由現任副局長陳正誠代理。蔣萬安指出，優秀人才非常多，需要更多時間確定，有把握最後的人選可以讓北市成為健康城市。

至於農產、漁產、畜產與花卉等北市4大公司、以及台北捷運相關局處首長等，蔣萬安表示，上任之後會積極了解廣徵各方意見，依照程序遴選優秀人才。

蔣萬安並說，上任後首先要積極走訪基層相關局處，了解其需求與建議，例如跨年跟燈會等大活動，都希望跟清潔、警消以及其他公務單位合作，一起靠大家的力量推動。

至於林奕華何時上任新職以及辭去立委現職，她在立法院受訪時說，考量明年度中央政府總預預算案正在立法院審議，另包括各界關切的氣候變遷因應法、菸害防制法等重大法案在進行協商中，她的服務處與國會辦公室也仍有許多服務案件持續處理，她已徵得蔣萬安諒解，等重要工作告一段落再接副市長。

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林奕華說，她告訴蔣萬安會在明年2月至市府服務，但2月什麼時候，還是要看在立法院工作情況，辭職立委的日期也還沒確定，但明年2月一定會到市政府報到。

林奕華表示，大安區很多民眾鼓勵她到市政府為更多民眾服務，她的大安區服務處不會關門，將來到市政府服務後，原本的選區服務會轉為不分區立委曾銘宗接手，立法院的教育文化相關法案、重要議題與政策、與教育文化團體互動，則拜託不分區立委李德維幫忙。（編輯：李錫璋）1111223