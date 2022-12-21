蔡詩萍：推動專屬文化活動 找回台北人驕傲感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）準台北市文化局長蔡詩萍今天說，文化應跟生活結合，他希望推動台北人專屬文化活動，讓民眾自覺是台北人，並以建立台北學派、台北畫派為概念，找回台北人這幾年失去的驕傲感。

即將擔任台北市長當選人蔣萬安小內閣文化局長的蔡詩萍今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，他表示，自己還沒熟悉相關基本業務，但有3個希望。

蔡詩萍指出，現任市府因為8年換了6個文化局長遭詬病，所以他非常希望蔣萬安給他長一點的時間，不要只有1、2年，讓他能熟悉業務並知道台北市需要什麼。

蔡詩萍接著表示，文化應能與市民的生活結合，台北是座有文化的城市、是文化的搖籃，因為許多外縣市的文化工作者在台北念過書，但台北人沒有專屬的文化活動，所以他想建立台北學派、台北畫派，讓民眾透過專屬活動或儀式自覺是台北人，找回台北人這幾年些微失去的驕傲感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡詩萍說，另一方面就要靠各界幫忙，讓文化工作不只是文化局的業務，而是市府各項建設都先想到文化，產業界也配合推動政策，將文化感帶入台北市的巷弄、公園。

蔡詩萍強調，他對文化局的業務不陌生，台北市首任局長龍應台就是他的好朋友，他也曾擔任市府文化顧問，且他作為媒體人許久，對社會脈動敏銳，跟演藝圈、藝文界也相當熟悉，甚至編過雜誌、做過節目、客串過多部舞台劇及音樂劇，「幾乎所有文化局的業務範圍都碰過了」。（編輯：張銘坤）1111221