肯定兩蔣對台貢獻 蔣萬安：拆除校園銅像非迫切

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（中央社記者劉世怡台北21日電）台北巿校園的前總統蔣介石銅像是否應拆除。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，身為蔣家後代，肯定兩蔣對台灣土地的貢獻，拆除銅像絕對不是目前最迫切要推動的市政議題。

蔣萬安今天下午出席台北市商業總會座談會之前，接受媒體聯訪時，做出上述表示。

媒體提問，對於對手陳時中稱若當選市長，不會硬拆台北市校園現存有的64座前總統蔣中正銅像，有何看法。

蔣萬安對此表示，「我身為蔣家的後代，也是台北市長的參選人，我肯定二位前總統對台灣這片土地的貢獻，前總統蔣中正抗共保台的決心，以及前總統蔣經國革新保台的努力」；拆除銅像絕對不是現在市民關心的議題，也絕對不是目前最迫切要推動的市政問題。

媒體追問，如果當選巿長於上任後，會否拆除銅像？蔣萬安強調，絕對不該是為拆而拆，要尊重校園空間規劃專業判斷。

此外媒體問到，媒體人楊清龍出書，書中提及父親不是蔣經國兒子，使得蔣萬安的身世問題被拿來討論。

蔣萬安對此回應，他的家族史實在不應該成為這次選戰的焦點，其實民眾真正關心的是對巿政未來的發展，以及包括執政黨對於採購疫苗過程，應該要公開，他想這才是巿民關心的議題。

對於國民黨立院黨團指控前衛福部長、對手陳時中涉嫌阻擋民間團體採購疫苗，又將採購資訊列為機密以掩飾犯行，今天赴台北地檢署告發陳時中涉嫌瀆職。

蔣萬安表示，疫苗這件事情就是由黨團來提出告發，他是黨團的成員，所以也代表了他。

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媒體問及被陳時中批評講話像起乩，蔣萬安回應說，對於慈濟遭惡意抹紅，陳時中不發一語，又對於民眾真正在乎的公共議題，包含疫苗採購，卻又見笑轉生氣，「總統蔡英文今天要見慈濟的證嚴法師，她要如何解釋陳時中說慈濟被利用？」蔣萬安也強調，其實要解決民眾疑慮的方法非常簡單，就公開所有的疫苗資訊，受外界公評。

另外，媒體問到，今天赴世新大學演講，卻傳出有動員學生的情形。蔣萬安表示，完全沒有聽說此事，他跟世新學生互動熱絡，學生還一直要求拍照。（編輯：張銘坤）1110921