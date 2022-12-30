視察北市聯醫 蔣萬安：衛生局長人事會盡快確定

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長蔣萬安今天視察台北市立聯合醫院，被問及衛生局長何時正式接任、或由現任代理局長陳正誠繼續留任時表示，相關人事確定後再跟大家報告，現著重在可能升溫的疫情。

蔣萬安今天至北市聯醫和平院區視察，會前接受媒體聯訪。由於衛生局長是由前市府團隊的副局長陳正誠代理，媒體詢問何時會有新局長上任，或是留任陳正誠；以及聯醫總院長璩大成的去留。

蔣萬安表示，相關人事都會盡快確定後再跟大家報告，先著重因應確診數攀升狀況，跨年、農曆春節、台灣燈會等大活動接連而來，要做好準備。

媒體追問，蔣萬安的競選政見之一為增加北市聯醫系統500張長期照護床位，以及私人長照機構補助等，是否已跟聯醫討論。

蔣萬安說，已盤點北市整體醫療量能，長照床位及私人機構補助等會盡快提出方案。

另外，由於蔣萬安要將重陽敬老金往恢復發放新台幣1500元的方向推動，前市長柯文哲臉書發文說失望。蔣萬安回應，議會既然已通過自治條例，會照法規辦理，這是市民共同的期待。

媒體追問敬老金財源，以及若恢復發放1500元需追加1.4億元預算。蔣萬安表示，已責成社會局往1500元的方向規劃，期待落實政見。

另方面，北市議員簡舒培今天召開記者會，指柯文哲將2023年初里辦共餐據點完全取消，長輩共餐機會受到影響，批「柯文哲挖洞，蔣萬安傻傻配合跳坑」。

蔣萬安被問及此事時強調，他在基層本來就聽到很多心聲，接下來社會局會有清楚說明，長輩照顧權益絕對不受損。（編輯：李錫璋）1111230