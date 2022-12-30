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2022小果番茄競賽 嘉縣囊括3/4獎項稱冠全台

2022/12/30 12:24（12/30 13:01 更新）
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台南區農業改良場舉辦「2022健康優質設施小果番茄競賽」，28日評審結果出爐，嘉義縣水上鄉農民曾啓榮 （左）獲得冠軍。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月30日
台南區農業改良場舉辦「2022健康優質設施小果番茄競賽」，28日評審結果出爐，嘉義縣水上鄉農民曾啓榮 （左）獲得冠軍。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月30日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）台南區農業改良場舉辦「2022健康優質設施小果番茄競賽」，28日評審出16組優勝，其中3/4是嘉義縣產品，成績稱冠全台，水上鄉農民曾啓榮更是連2年獲得此項競賽冠軍。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，台南區農業改良場為提升台灣小果番茄產業競爭力，舉辦「2022健康優質設施小果番茄競賽」，28日結果出爐，從75組參賽者選出16組優勝，嘉義縣果農就占了3/4。

農業處農林作物科長李秋瑩說，嘉義縣果農囊括了冠、亞、季軍及佳作共計12組獎項，水上鄉農民曾啓榮以平均糖度11.6度、平均單果重7.6公克、總分92分，榮奪冠軍寶座，連2年獲得冠軍創下比賽紀錄。

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李秋瑩指出，所有參賽果品須具有認證（產銷履歷農產品標章、有機農產品標章、台灣農產品生產追溯條碼），並通過農業藥物毒物試驗所檢查，無農藥殘留才能進入後續評鑑。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣歷年參賽者屢奪佳績、穩坐冠軍，作為全國最優質小果番茄產區，農民的表現實至名歸。消費者若想採購得獎小番茄，可向水上、番路、太保、竹崎、民雄等農會洽購。（編輯：謝雅竹）1111230

#李秋瑩
#曾啓榮
#嘉義縣
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