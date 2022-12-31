嘉縣邀元旦阿里山看日出 遊奮起湖賞美景

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）迎接2023年第一個假期，嘉義縣文化觀光局邀民眾來嘉過夜睡在風景裡；元旦到阿里山看日出，順道遊阿里山下最美小鎮奮起湖，走森林步道、吃美食，探訪少為人知隱藏景點百年老街。

嘉義縣文觀局長許有仁告訴中央社記者，明天清晨縣府將在阿里山國家森林遊樂區舉辦「2023日出印象音樂會」，邀民眾今天上山睡在風景裡，一起在祝山觀日平台看2023年第一道日出。

許有仁說，日出過後可以安排到阿里山森林遊樂區下方最美小鎮奮起湖，享用奮起湖便當，逛老街吃排隊銅板美食甜甜圈、草仔粿，這裡還有許多隱藏景點值得一探。

許有仁指出，奮起湖大家熟知的老街下方還有一條百年老街，那裡是奮起湖最早有人居住的地方，網路搜尋嘉義縣警局竹崎分局中和派出所就可以找到，漫步在此可感受民國初年的風情，古色古香的「大姑媽雜貨店」，竹編燈籠與紅燈籠、復古招牌和木門窗，都讓人恍若穿越時空。

另外，奮起湖從北到南還有多條難度低的森林步道，木棧階梯蜿蜒樹林間，如「肖楠木步道」能一睹百年肖楠木群，「杉林棧道」沿途杉木林高大筆直壯觀，都非常適合全家郊遊散步。

許有仁提醒上阿里山跨年迎曙光要注意保暖，「日出印象音樂會」邀請歷屆最年輕的實力派歌手魏嘉瑩、張語噥和黃霆睿與樂興之時管絃樂團，一同在海拔2000公尺以上的阿里山用一場音樂饗宴迎日出。

文觀局表示，預估2023年元旦日出時間是上午7時3分。（編輯：謝雅竹）1111231