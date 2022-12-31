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台中跨年演唱會熱力開唱 民眾嗨翻中央公園

2022/12/31 22:11
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）2023閃耀台中跨年夜今天晚間7時在中央公園開唱，民眾湧入一睹明星風采，多組藝人熱力開唱，嗨翻全場，跨年還有188秒煙火秀閃耀夜空，一同喜迎2023年。

台中市政府舉辦2023閃耀台中跨年夜晚會，今天晚間在水湳中央公園登場，上午已有許多民眾排隊卡位，等待一睹歌手風采。晚間7時，「八三夭」首先開唱，搖滾曲風炒熱現場氣氛，歌迷們頂著寒風在台下尖叫。

長達6小時的演唱會，安排多組歌手輪番上陣，熱力演唱，包含韓國創作歌手SHAUN、周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、W0LF（S）五堅情、徐懷鈺等，帶來多首流行、經典的歌曲，隨著歌聲旋律搖擺跳動。

2023閃耀台中跨年夜活動將一路嗨唱到2023年1月1日凌晨1時。晚間9時，主辦單位統計，場內外已經超過10萬人，因應人潮增多，市府啟動分流措施，引導民眾從特定出入口進入會場。

台中市長盧秀燕也將出席陪同大家跨年、倒數，她事先透露，會把時間留給歌手、民眾，省話到底。最受矚目的跨年煙火秀，188秒的煙火秀中，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中，四大主題閃耀中央公園的夜空。

迎接新年，麗寶樂園渡假區「2023台中新站 麗寶跨年演唱會」也在晚間9時登場，除多組藝人演出，倒數時刻，還有天空之夢摩天輪動畫秀及超級吸睛的330秒高密度「環狀璀璨煙火秀」。（編輯：郭諭儒）1111231

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