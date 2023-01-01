新年大掃除 高市府針對通路查核環境用藥

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）農曆新年將至，民眾也準備除舊布新大掃除，高市環保局今天表示，去年針對各大賣場和通路查核環境用藥901件次，其中查獲過期劣藥9件次，均已要求賣場下架並由廠商回收銷毀。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，民眾在進行環境清消工作如需要使用環境用藥，一定要選擇取得環保署核准字號的環境衛生用藥，並依標示方式使用。

環保局指出，民國111年針對各大賣場及通路執行環境用藥標示查核共計查核901件次，其中查獲過期劣藥9件次，均已要求賣場下架，並由廠商回收銷毀。

環保局提醒民眾，選用環境衛生用藥應依循安全用藥「4要」口訣，一是「要對症」，確認防治對象，如蚊子、蒼蠅、跳蚤、蟑螂等，對症下藥；二是「要合法」，認明產品包裝有環保署核准的許可證字號。

三是「要時效」，確認產品有效期限，避免購買過期劣藥；四是「要識標」，使用前先看標示，並依標示使用。另外，民眾如要委託清潔公司進行居家環境清潔消毒，須確認業者是否領有環保局核發的「病媒防治業許可執照」，才是合格業者。

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環保局表示，一般清潔公司若未取得病媒防治業許可執照，不能使用環境用藥作噴藥除蟲，否則可能在缺乏相關用藥知識下，在藥品選擇或安全防護上造成施藥人員及民眾風險，違者將依「環境用藥管理法」開罰新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

環保局長張瑞琿說，環境整頓才是防蟲治本之道，使用環境用藥雖可快速達成環境清消成效，但使用失當仍會破壞環境及影響民眾健康；呼籲民眾環境用藥能少用就少用、能不用就不用，齊心為保護環境、守護彼此健康努力。（編輯：陳仁華）1120101