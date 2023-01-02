老師站導護遭撞 學校透過家長會為教職員工保意外險

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄國中老師在站導護時遭違規車輛撞至重傷，引發各界對導護工作關注。校方今天說，已透過家長會幫執勤的教職員工投保意外險；高市教育局則在去年底函文各校，訂定原則性規範。

高雄市鳳翔國中梁姓教師2021年12月遭闖紅燈車輛撞至重傷，造成顱內出血，遭緊急送醫，引發社會各界對於教師執行導護工作的關注。

鳳翔國中校長謝忠保接受中央社記者電訪表示，事發1年後，梁老師仍持續在醫院接受治療，已經清醒，但還無法完全恢復正常意識；目前安排代理老師教授梁老師原任課班級，導師班則由校內其他老師接手。

對於學校導護工作，謝忠保說明，經評估學校有3個路口需要師長協助導護工作，目前仍有老師協助輪值其中2個路口，發生車禍的路口則由其他職員協助；並且有透過家長會幫執勤人員投保意外險，以防再有憾事發生。

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高雄市政府教育局告訴中央社記者，有關學校上放學安全維護相關措施規劃原則，已在去年12月19日函文，訂定一致性、原則性規範，包括訂定值週計畫，制定人力編組、工作職掌、輪值方式等，要求各級學校遵循辦理，並提請校務會議決議通過後公告實施。

教育局表示，正研擬相關配套協助方案，包含協商警力支援校園周邊重要路口交通勤務，並擴大培訓國中小種子交通服務人員、補助學校辦理導護志工執勤知能研習等。此外，也持續編列預算，強化交通安全裝備補充與配給，讓學校導護工作更有保障。（編輯：黃世雅）1120102