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北市敬老金財源遭質疑 蔣萬安：不會舉債發

2023/1/3 10:00
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市長蔣萬安日前宣布重陽敬老金要朝發放新台幣1500元的方向推動，遭質疑錢從哪來。蔣萬安今天表示，不會舉債發放，已請財政局盤點相關收入，依預算相關法規辦理。

蔣萬安在市政會議前接受媒體聯訪，被問及敬老金要朝發放1500元、而不是僅1200元方向推動，但前市長柯文哲、前副市長黃珊珊皆質疑財源，黃珊珊還在臉書表示「台北市政府非常有可能必須要舉債才能負擔這些社會福利經費」。

蔣萬安說，「我們不會舉債來發放」，已請財政局盤點相關收入，依預算相關的法規辦理，朝向今年就會發敬老金的方向來努力。

此外，媒體詢問市政會議是否要討論人口流失議題，以及可否恢復250萬人讓北市可以有第3名副市長。

蔣萬安表示，北市人口下滑包含因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使很多民眾戶籍遷出、整體生活圈移動及生活居住成本過高等，而北市最新人口數約為247萬，接下來農曆春節會有很多民眾返台，希望藉此機會恢復戶籍，市府也會推動相關政策，希望吸引人才來北市。

媒體追問第3名副市長人選，蔣萬安表示，依照相關法律規定，北市人口若達250萬人，應該會有第3名副市長、3名副秘書長，到時就是依照相關規定進行。

另外，媒體追問蔣萬安接下來是否要取消柯文哲任內的晨會慣例。蔣萬安說，經過首週試行已達共識，不管開什麼會都要以效率為原則，不要為開而開，這週起以晨會還有午餐會報的方式來進行，一切以解決問題為目標。

媒體並提問2024總統大選議題，傳出新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘已談好「一人選另一人就不選」，以及「侯盧配」是否為國民黨最強組合。

蔣萬安回應，對他而言，現階段最重要的是推動市政，而2024不管是怎樣的組合，只要全心為民服務都是很好的組合。（編輯：管中維）1120103

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