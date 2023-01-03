幫市民減輕負擔 高市府推10項減免、補貼方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市長陳其邁今天表示，因疫情衝擊仍對商家及弱勢民眾造成影響，加上通膨、物價上漲，收入卻未對等增加，市府今天通過10項減免、補助相關措施，盼幫助市民度過難關。

陳其邁今天下午在市政會議後接受媒體聯訪時表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，仍對店家及弱勢民眾造成影響，且因國際局勢造成停滯性通膨、物價上漲，希望提供相關補助措施，幫市民度過難關。

陳其邁表示，市府今天市政會議通過10項減免、補助等相關措施，之後也會針對租屋、養育等方面再提減輕、補助等措施，預計這週會再向大眾說明。

高雄市政府今天提出112年後疫情紓困方案，總計8局處共提出10方案，包括租金及漁港相關規費減徵、農產批發市場及營業所規費減徵、安心即時上工、加碼勞工貸款利息補貼、公有市場使用費及公民有市場清運費減免。

此外，還有庇護工場承租市有房地租金減免、弱勢學生餐食補助、市有非公用土地租金減免、弱勢家戶租金減免方案、所轄演藝場館及場域營運商家租金減免。

市府說明，有關加碼勞工貸款利息補貼部分，補貼資格為申貸勞動部民國110年6月15日開辦的110年勞工紓困貸款，申貸時段設籍高雄市者；符合資格者免提申請手續，由承貸銀行直接撥付補貼利息，補貼利率以年息1.845%核算，受益人數約8萬9000人。

另外，公、民有市場垃圾清運費免收及公有零售市場租金減半延續至今年6月；市有非公用土地承租戶，營業用戶租金減收50%；設定地上權案，已作商業使用且營運中租金減收60%；銀髮家園、單親家園住戶也分別減收租金50%。

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弱勢學生餐食補助方面，今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐；國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。

海洋局提出承租市有財產如漁貨拍賣市場、漁民服務中心等租金減徵50%等方案；農業局則提出農產批發市場及營業所規費，包括使用費、租金及權利金減徵，8個農產批發市場、蓮潭高雄物產管規費減半等。（編輯：陳仁華）1120103