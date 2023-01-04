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配合羊痘拔針政策 高市加強訪視養羊場

2023/1/4 13:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）台灣已逾10年未有羊痘通報案例，行政院農委會規劃今年起實施疫苗停打政策，高市府今天表示，已大規模訪視轄內養羊場，並呼籲業者加強自主防疫消毒工作，以防重大疫病入侵。

高雄市農業局動保處今天新聞稿表示，高雄市配合中央「羊痘拔針」政策，已同步啟動訪視轄內養羊場，去年7月及10月間大規模訪視全市110場養羊場，總計1萬1549頭羊隻，並呼籲業者應持續加強自主防疫消毒工作。

高雄市動保處長葉坤松說，農委會今年起施行羊痘疫苗停打措施，期間如未發生羊痘疫情，依規劃10月將可向世界動物衛生組織（WOAH）聲明台灣為羊痘非疫國，因此呼籲農民務必落實牧場生物安全防疫工作，勿私自施打或囤積疫苗。

動保處表示，羊痘屬甲類動物傳染病，是一種高度傳染性病毒性疾病，病程初期，病變呈現丘疹，隨後轉為膿疱疹，至全身性病變時，同時可能會有呼吸道，和胃腸道黏膜出血性炎症反應發生，最終導致羊隻死亡。

台灣首例羊痘疫情於民國97年6月在桃園市爆發，至99年底止，累計全台共通報585場案例場，後續因國內施打羊痘疫苗後獲有效控制。

由於101年2月最後案例通報迄今，已逾10年未有羊痘通報案例，行政院農委會規劃自今年1月1日起，全國同步實施羊痘疫苗停打政策。（編輯：郭諭儒）1120104

#葉坤松
#行政院農委會
#台灣
葉坤松
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