更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員揭晨會無紀錄 蔣萬安：市政、疫情等會議有

2023/1/4 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市長蔣萬安上任首週比照前市長柯文哲每天開晨會，但民眾黨市議員陳宥丞發現，這些會議竟然沒有會議紀錄。蔣萬安回應，市政、疫情等會議有正式紀錄，也一定公開透明。

陳宥丞昨天在臉書發文表示，蔣萬安上任第1週延續每天上午7時30分開晨會的政策，但他向市府調閱資料卻發現，竟然連會議紀錄都沒有。

他說，相較以往柯文哲的會議不僅清楚作成紀錄，也樂意提供議員參考，蔣萬安這一週真的是「為開而開」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔣萬安今天上午出席2023台北年貨大街記者會前接受媒體聯訪回應，晨會就是一個溝通型會議，會議中交辦的事項及意見、想法會被帶到市政會議、專案會報或疫情應變會議中，這些會議就會有正式紀錄，也一定公開透明。

蔣萬安強調，第1週試運行晨會後，大家逐步形成共識，開會絕對是以效率為最高原則、以解決事情為目的，不需要把所有人的時間綁死，這樣才能讓團隊更自由溝通，更順暢地推動市政。（編輯：李亨山）1120104

#蔣萬安
#陳宥丞
#柯文哲
蔣萬安
台北年貨大街6日開跑 試吃籲定點不走動 國門開放台北人口數回升 市府估2月底達250萬人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族