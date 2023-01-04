議員揭晨會無紀錄 蔣萬安：市政、疫情等會議有

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市長蔣萬安上任首週比照前市長柯文哲每天開晨會，但民眾黨市議員陳宥丞發現，這些會議竟然沒有會議紀錄。蔣萬安回應，市政、疫情等會議有正式紀錄，也一定公開透明。

陳宥丞昨天在臉書發文表示，蔣萬安上任第1週延續每天上午7時30分開晨會的政策，但他向市府調閱資料卻發現，竟然連會議紀錄都沒有。

他說，相較以往柯文哲的會議不僅清楚作成紀錄，也樂意提供議員參考，蔣萬安這一週真的是「為開而開」。

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蔣萬安今天上午出席2023台北年貨大街記者會前接受媒體聯訪回應，晨會就是一個溝通型會議，會議中交辦的事項及意見、想法會被帶到市政會議、專案會報或疫情應變會議中，這些會議就會有正式紀錄，也一定公開透明。

蔣萬安強調，第1週試運行晨會後，大家逐步形成共識，開會絕對是以效率為最高原則、以解決事情為目的，不需要把所有人的時間綁死，這樣才能讓團隊更自由溝通，更順暢地推動市政。（編輯：李亨山）1120104