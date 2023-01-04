東海大學攜手火鍋業者 乳製品進攻冰品市場

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）生產乳品聞名的東海大學攜手台中連鎖火鍋業者溫十八餐廳，將東海大學純鮮乳冰棒帶入台灣冰品、餐飲市場，開啟東海乳品、冰品新商機，希望減緩少子化而學費短收的壓力。

國內冰品推陳出新，東海大學看準此商機，決定挾著校內乳品進軍冰品市場，以手工製作的純鮮乳冰棒和純鮮乳冰淇淋搶攻市場。東海大學今天和連鎖火鍋業者溫十八簽訂產學合作。

東海大學校長張國恩致詞表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時，許多學生留在校內、無法外出，溫十八提供許多加熱食品，協助學生渡過疫情難關，令人倍感溫暖。同時，他們也看到了東海大學校內所生產的冰品、乳品，品質優良，期待雙方的合作，展現校內師生的學習成果。

面對少子化衝擊，東海大學指出，積極進行資產活化，創造更多營收，降低因少子化學費收入短少的壓力，減少衝擊。

溫十八總經理蕭淑惠指出，溫十八一直推廣在地的溫體牛美食，現在搭配東海大學乳製品，將在地美味結合，正好串聯成有溫度的美食食物鏈。（編輯：謝雅竹）1120104