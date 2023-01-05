嘉縣增10輛復康公車 服務長者與身障者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣公車處再添10輛復康公車，5日舉辦啟用儀式，10輛新復康公車將配置目前公車行駛的各個路線，提供民眾觀光、就醫、就學等全方位無障礙乘車服務。中央社記者蔡智明攝 112年1月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉縣公車處再添10輛復康公車，今天舉辦啟用儀式，縣長翁章梁表示，公車處不是賺錢單位，是純粹提供服務單位，復康公車從27輛增至37輛，盼身障朋友、老人家多使用，在縣內到處走走。

嘉義縣政府為服務身障者與服務長者，財政拮据下今年再添購10輛復康公車，往高齡幸福城市邁進，今天在縣府前廣場舉行啟航典禮，翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠、鹿草鄉長嚴珮瑜等與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，公車處不是賺錢的單位，是純粹服務的單位，為了大家行的方便由政府經營，今天10輛的復康公車正式啟用，再加上原本的27輛，共有37輛可做無障礙服務。

翁章梁說，除了增添新車，縣府要求公車處服務人員要客氣、有禮貌、願意主動協助乘客，希望身障朋友與老人家多多使用，到縣府各風景區旅遊與購物。

公車處長楊志雄說，新的公車外觀彩繪圖案是以「無人機與航太產業園區」為主題，勾勒出嘉義未來的美景與願景，10輛新復康公車將配置目前公車行駛的各個路線，提供民眾觀光、就醫、就學等全方位無障礙乘車服務。（編輯：卞金峰）1120105