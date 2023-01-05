台南青鯤鯓扇型鹽田活化利用 打造濱海新亮點

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鹽田是台灣歷史人文與經濟發展的印記，台南市政府投入新台幣8300萬元打造活化將軍青鯤鯓扇形鹽田，預定6月後完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）鹽田是台灣歷史人文與經濟發展的印記，台南市政府已投入新台幣8300萬元打造活化將軍青鯤鯓扇形鹽田，預定今年6月過後完工，以發展成為生態旅遊及自然環境的教育基地。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南將軍青鯤鯓扇形鹽田所在的七股鹽場，是台灣六大鹽場中規模最大者，也是鹽業史上最後一個鹽場，近年來因空拍興起絕美景色而備受矚目。

扇形鹽田不僅是特殊地景，也位處國家級濕地範圍中，扇形鹽田自然地景活化及利用，將喚醒人與製鹽、人與海洋的連結，且有助於發展成為濱海生態旅遊及自然環境的教育基地。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，市府預定在扇眼處打造濱海新亮點，在佔地逾1公頃的扇鹽地景園區中，保留既有生態鹽灘濕地，清整危害棲地外來物種，並設置生態觀察棧道、解說休憩亭與水岸平台等環境教育設施，重現扇形鹽田歷史風華。

在活化扇形鹽田計畫中，市府特地在鹽田中軸線中點處創作一個呈現扇鹽之美及鹽地精神結合的生態教育親水藝術平台作品「生命之樹」，傳達扇鹽筆直通向大海的中軸線，像是一條劈開海水的道路。

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此外，鹽工宿舍（歷史建築七股鹽場減資建物群）待市府文化局普查後辦理再利用工作。青鯤鯓社區觀光動線環境也將進行周邊環境整理，將觀光人潮效益延伸至青鯤鯓社區與青山漁港。

觀旅局表示，扇形鹽田活化計畫已投入8300萬元經費，整體工程預定今年6月過後完成；未來市府將再提升台61線將軍沿海地區及青鯤鯓聚落周邊景觀，帶動台南濱海旅遊軸帶的觀光潮。（編輯：黃世雅）1120105