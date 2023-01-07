花蓮縣府三節愛心米 改一次性發放生活物資券

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花蓮縣政府維持春節、端午節及中秋節3節物資發放13年，近年由縣長徐榛蔚（右）逐一發放2包白米物資給符合資格民眾，考量民眾需求及便民方式，民國112年起將改為一次性發放生活物資券。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年1月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣府維持春節、端午節及中秋節三節物資發放13年，由縣長親自逐一發送，花蓮縣府社會處今天說，今年將改為一次性發放生活物資券，讓民眾自行選購物資，預計3月或4月發放。

花蓮縣府三節物資發放，往年多以指定時間、地點，受助家戶需自行前往排隊領取，過去曾因米袋印有縣長夫妻肖像引起討論，也有議員建議應採更便民方式發放。

花蓮縣府社會處長陳加富今天接受媒體採訪指出，「幸福花蓮三節生活物資」自民國99年起，發放縣內身心障礙者、低收入戶及中低收入戶等，物資品項從1瓶油與1包米、2包3公斤裝白米到今年發放「生活物資券」持續滾動修正。

陳加富說，往年發放約2萬份物資，考量民眾需舟車勞頓領米，且重量不輕，今年改為全年發放1次，民眾可憑券到指定商店選購所需物資，選購項目僅限生活物資品，也可省去往年配送人力、物力的需求。

陳加富表示，目前規劃於3月或4月發放，會事前公告領取方式及發放對象，初估生活物資券面額為新台幣600元，提醒民眾今年過年前領不到三節物資米不要慌張。

花蓮縣府社會處指出，首度改為發券，將視發放情形與問題滾動式修正，持續優化發放方式。（編輯：卞金峰）1120107