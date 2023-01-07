高雄蓮霧受寒害災損 農委會8日起開放現金救助

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受111年底寒流影響，高雄蓮霧出現落果與寒害，受災逾2成。高雄市長陳其邁指示加快勘災爭取天災救助及低利貸款；農委會7日公告高雄蓮霧現金救助8日起至17日開放農民申請，每公頃新台幣10萬元。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）受去年底寒流影響，高雄蓮霧出現落果與寒害，高雄市長陳其邁指示加快勘災爭取天災救助及低利貸款。農委會今天公告高雄蓮霧現金救助明天起至17日開放農民申請，每公頃10萬元。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿指出，受到去年12月2波寒流影響，高雄蓮霧出現落果與寒害等狀況，民進黨立委邱議瑩首先在臉書關心蓮霧農友，邀集農委會與市府勘查了解災情。陳其邁也指示農業局加快勘災與災情查報。

農業局表示，經邀集勘災小組專家代表會勘，爭取蓮霧農產業天然災害現金救助及低利貸款，農委會今天已公告高雄全市蓮霧現金救助。申請時間自1月8日起至1月17日止（假日不休息）受理農民申報，每公頃新台幣10萬元。

農業局長張清榮提醒，蓮霧受損達2成以上農友，自1月8日起至1月17日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助。

高雄地區蓮霧種植面積約410公頃，其中六龜區有351公頃，因去年12月連2波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。

經市府農業局於1月3日邀集改良場、農糧署確認蓮霧災損情形已達現金救助門檻。農委會核定高雄全市蓮霧每公頃10萬元的現金救助及低利貸款。（編輯：郭諭儒）1120107