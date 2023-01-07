海巡彰化艦主甲板出現裂痕 台船將安排進廠維修

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台船公司承造海巡署艦隊分署的1000噸級巡防艦「彰化艦」在111年11月16日舉辦交船儀式，12月20日至27日在惡劣海象下到澎湖值勤，返回台中港期間發現主甲板左側壁出現裂痕，台船將安排進廠更換。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）去年交船的海巡彰化艦年底在惡劣海象下到澎湖海域執勤，在返回台中港期間發現主甲板左側壁出現裂痕。台船表示，裂痕部分與船體結構、強度無關，不影響船舶航行，將安排進廠更換。

海巡署艦隊分署今天新聞稿指出，彰化艦於去年12月20日至27日在惡劣海象下，執行澎湖海域驅離越界漁船及搜救外籍商船救難任務結束，返回台中港退勤期間，發現主甲板左側壁出現裂痕。

經海巡署會同台船公司及船舶中心共同現場勘驗，初步研判因現場海象惡劣（風力級數7至8陣風10級）且受側浪拍擊，導致側壁雙性材局部受力過大造成損壞，並即時進行止裂及止漏措施。

海巡署表示，目前彰化艦仍正常服勤且主甲板無惡化情形，不影響船體及航行安全，已要求台船公司依契約履行保固責任，規劃於1月底進廠維修，並要求通過監造單位及驗船中心檢驗。

台船公司告訴中央社記者，受損部分是複合材料接縫處裂開，與船體結構、強度都無關，不影響船舶航行，將安排進廠更換受損部分材料。

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台船指出，同樣由台船公司建造的巡防艦嘉義艦和新竹艦也都有使用類似複合材，但目前並未發生同樣狀況，判斷應是偶發事件。並將進一步調查確認，除海象影響外，是否有原材料瑕疵或施工中其他原因造成。

台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署的1000噸級巡防艦「彰化艦」，去年11月16日舉辦交船儀式。台船表示，彰化艦搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務。（編輯：黃世雅）1120107