新北十四張公園 機能型防災容納千人生活30天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市機能型防災公園7日在新店區十四張歷史公園啟用，當災害發生時，公園內最高可以收容千名災民；現場也展示利用草皮區規劃出以男女、家庭區分的帳篷住宿區。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市機能型防災公園今天在新店區十四張歷史公園啟用，除消防局重型與輕型救援隊成軍授旗，也演練公園收容千人災民生活30天的設施；利用現場可炊事、搭帳棚、設活動廁所。

市府消防局今天在新店十四張歷史公園展示消防能量、演練複合救災、也表揚消防及義消績優人員，提前慶祝119消防節。

消防局長黃德清說，升級原有防災公園功能，打造成為機能型防災公園，災害發生時，最高可以收容千人災民。演練現場利用公園座椅空間架設炊事區，草皮規劃男女、家庭區分的帳棚住宿區。

公園內利用遊樂設施可晾曬衣服，還建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，也有簡易型行動廁所等，供1000人、30天的收容能量；災民可透過園內免費wifi，即時掌握災情資訊，隨時有手機充電區確保溝通外界資訊。

現場還展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救生命。消防局為精進救護技術，特別購置電動骨針，應用在到院前無呼吸心跳的緊急救護，提升存活率。

消防局說，新北位於地震帶，機能型防災公園可強化震災收容能量；中央氣象局也在公園內設「地表即時強震儀」，透過即時數據，提前告知預警的時間。平時發揮教育功能，宣導民眾地震防災重要性。

市長侯友宜主持典禮致詞時表示，新北消防隊員取得國家最高級認證的重型救援部隊，可同時執行4處倒塌建物搜救任務，連續達10天、240小時，相當2支重型救援隊能量，也可於地震衍生複合性災害時，第一時間大量投入救援。（編輯：張銘坤）1120107

新北市機能型防災公園7日在新店區十四張歷史公園啟用，中央氣象局並在公園內設置「地表即時強震儀」，透過即時數據可提前告知預警時間，平時則發揮教育功能，宣導民眾地震防災重要性。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月7日

新北市機能型防災公園7日在新店區十四張歷史公園啟用，消防局現場安排複合救災演練，展現消防救援能量。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月7日

新北市7日在新店區十四張歷史公園舉辦消防節慶祝活動，並啟用新北首座機能型防災公園，園內建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，也有簡易型行動廁所等，可提供1000人、長達30天的臨時收容能量。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月7日