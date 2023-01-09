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行政院東服中心執行長 洪宗楷回任

2023/1/9 11:38
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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷因代表民進黨投入台東市長選舉請辭，不過競選失利，今再復職。他說，心裡其實不太好意思，但為了能維持服務鄉親量能，還是必須厚顏。

洪宗楷2020年5月接任行政院東部聯合中心執行長，成為東辦中心首位台東縣出身的執行長；2022年9月辭去執行長工作，投入台東市長選舉，敗給中國國民黨陳銘風。

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洪宗楷今天接受中央社記者電訪表示，感謝長官重用，當初參選台東市長辭掉執行長職，抱著背水一戰的決心，現在厚著臉皮再回任，對於業務熟悉，會持續加強；此次民進黨全面敗選，尤其花東地區更須檢討改進。

洪宗楷說，過去執行長任內爭取花東基金完成多項公共建設，未來持續加強花東地區農業、觀光、交通等建設，例如省道台九線拓寬工程、花東鐵路雙軌化、爭取花蓮輕航機嘉年華創造觀光新亮點、醫療及照護提升，也重視新型態媒體宣傳，讓人民感受更多的溫暖。（編輯：郭諭儒）1120109

#洪宗楷
#民進黨
#陳銘風
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