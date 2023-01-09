遭質疑灌水棒球場工程付款費 竹市府：人員誤刊訊息

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）民進黨竹市議員劉康彥今天指出，目前市府累計支付棒球場承包商9億元多，並非竹市長高虹安所指11億餘元，灌水多出2億元應說清。市府回應，因市府人員誤刊訊息，高虹安依此誤判。

高虹安昨天接受媒體聯訪表示，新竹市立棒球場工程案，竹市府已付出新台幣11億7000萬元款項，付款比例已高達97%，中間須經過市府團隊「估驗」完成才有辦法給付如此高額款項，「前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？」

對此，劉康彥今天在臉書（Facebook）發文指出，截至去年7月是竹市府最後一次估驗，市府付給棒球場承包商巨佳營造的款項累計9.5億元，並非高虹安所稱11.7億元，灌水多出的2億元從何而來，高虹安應要說明清楚。

新竹市政府今天晚間發布新聞稿指出，目前新竹市立棒球場興整建統包工程，已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度88.3454％，對於日前在市府新聞稿所指尾款剩3000萬訊息，實際上是市府人員誤刊。

市府表示，正確來說，這應是特定為體育署對新竹棒球場前瞻計畫補助款6億元，大約有3000萬的尾款尚未撥付，高虹安根據市府誤刊新聞稿回應媒體的內容，也併此澄清與說明。

對於市府回應內容，劉康彥表示，從市府發布新聞稿可見，高虹安承認市府至今確實只付給施工廠商約9億餘元，而高虹安不精準的發言內容，牽連公務員清白，卻在新聞稿中未能道歉等字，僅簡單帶過根本是卸責。

劉康彥說，希望高虹安能嚴厲要求施工廠商在契約規範下加速進行改善、加速把驗收工作做完，才是市民所期待。（編輯：陳正健）1120109