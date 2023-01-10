新竹棒球場案 議員批高虹安澄清稿內容仍錯誤

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天晚間表示，新竹市長高虹安昨天發澄清新聞稿，但他發現連澄清內容都是錯的，批高虹安是抹黑造謠，對基層公務員相當不公平。

劉康彥晚間在臉書（Facebook）發文表示，高虹安前幾天說，前市府已給付新竹棒球場施工廠商11.7億、付款比例高達97%，被他揭露數字灌水後，市府昨晚發新聞稿認錯。

劉康彥表示，高虹安「11.7億」的說法，是企圖帶風向、想持續消費棒球場、想醜化前市府團隊的惡意說法。

劉康彥表示，市府何時給廠商錢、給多少，和估驗進度有關，每一期估驗除了核發款項，還會「暫扣保留款項」，而新竹棒球場這個案子，至今已累計4817萬6348元保留款尚未支付。

劉康彥表示，高虹安的澄清新聞稿說，市府已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度「88.3454%」，但這又是錯的，實際上是「84.1006%」。

劉康彥表示，高虹安刻意把「已給付的9.5億」和「尚未給付的保留款4800多萬」加總，再除以「契約金額11億3495萬9696元」，得出88.3454%的結果，因為這樣看起來，仍有「明明尚未驗收完畢，但前市府還是給廠商很多錢」的風向。

劉康彥表示，市長發言豈可兒戲，高虹安的數據嚴重錯誤，這是抹黑造謠，非常離譜，對基層公務員相當不公平。（編輯：張銘坤）1120110