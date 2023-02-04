更多編輯台推薦新聞：
台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看
生活

台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
iRent個資外洩和泰道歉 提供逾40萬用戶時數補償
首頁 / 地方
新竹棒球場
新聞專題
新竹棒球場1/36
首頁 / 地方

高虹安設新竹棒球場體檢小組 議員盼快改善重啟

2023/2/4 17:32（2/4 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市立棒球場風波持續，新竹市長高虹安（中）4日受訪時表示，農曆年前有聽到傳聞中職味全龍隊要提出求償、撤場和解約，經教育處協商後，確定龍來公司不會撤場、解約，至於是否向市府求償則仍在協商。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月4日
新竹市立棒球場風波持續，新竹市長高虹安（中）4日受訪時表示，農曆年前有聽到傳聞中職味全龍隊要提出求償、撤場和解約，經教育處協商後，確定龍來公司不會撤場、解約，至於是否向市府求償則仍在協商。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市長高虹安今天說，新竹棒球場的委外經營廠商龍來公司今年不會解約，市府將邀集外部專家組成棒球場體檢小組。有新竹市議員表示，應儘快讓球場改善重啟，才是人民期待。

高虹安1月5日開記者會公布新竹棒球場場勘結果，發現球場有排水問題，以及在淺層土壤中發現不應存在的廢棄磚頭、廢電線、石頭等。高虹安也在1月8日說要逐一盤點球場缺失，無法貿然說何時可以完成改善完工。

高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪表示，農曆年前有聽到傳聞味全龍要提出求償、撤場和解約，市府教育處積極協商後，確定龍來公司不會撤場、解約，至於龍來公司是否會向新竹市政府求償等事項，仍在協商中。

高虹安說，後續新竹棒球場將原本的棒球場改善小組改為體檢小組，由副市長蔡麗清擔任專案召集人，邀請專家、學者作為外部委員。

國民黨新竹市議員陳治雄接受中央社記者電訪表示，高虹安已是市長，現階段應是想辦法解決棒球場問題，積極改善，使其能儘快重啟，才是人民與球迷的期待，「一直抓弊，反而是原地打轉，沒有實質效果」。

民進黨新竹市議員劉康彥接受中央社記者電訪表示，就他了解，去年12月美國職棒大聯盟場務專業團隊到新竹棒球場勘查時，是有提出一些需符合世界棒球經典賽（WBC）熱身賽規範的微調建議，「場地並沒有如高虹安所說的那麼糟」。

劉康彥說，新竹棒球場目前仍未完成驗收，認為工程若有缺失或不符合契約內容的項目，就應要求營造廠商改善到好，終極目標仍是讓新竹棒球場可以儘快能使用。（編輯：李錫璋）1120204

#高虹安
#新竹棒球場
#劉康彥
高虹安
議員批高虹安就近入學跳票 市府指不能倉促變動食安自治條例興訟案更一審敗訴 盧秀燕盼中央尊重
劉康彥
新竹棒球場案 議員批高虹安澄清稿內容仍錯誤綠議員批高虹安無心市政 市府：說法令人遺憾
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新竹棒球場工程 市府提資料證明估驗進度無誤