新竹市府成立棒球場工程體檢會 不排除全面開挖

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）新竹市府今天成立棒球場工程體檢會將全面體檢釐清缺失規模，副市長蔡麗清說，不排除全面開挖並同時施作排水改善工程。

新竹市政府今天開記者會由副市長蔡麗清宣布成立新竹市立棒球場工程體檢會，主要為體檢棒球場工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定。

新竹市立棒球場工程體檢會成員包含有前內政部長李鴻源、陽明交大教授曾仁杰和建築師韋多芳等共11名委員，將針對棒球場進行總體檢，盼在1週內邀集委員開會。

對於市府成立棒球場工程體檢會，新竹市議會各黨派議員意見不同，民進黨市議員陳建名向中央社記者表示，市府對於日前成立的改善小組作業進度、以及剛成立的體檢小組作業期程無法掌握，市府應加快解決問題才是正辦。

時代力量市議員林彥甫接受中央社記者電訪說，市長高虹安上任已50天至今才組成體檢會，顯然不夠積極，盼市府能盡快釐清缺失和合約權責外，也應提出後續改善計畫和期程。

國民黨市議員吳旭豐向中央社記者指出，對於棒球場，前市府發現152項缺失，稱148項已改善完成，但民眾很難相信，肯定現任市府能成立棒球場體檢會，盼全面找出問題並改善。

蔡麗清記者會中表示，針對棒球場土壤級配與排水問題等缺失，市府已洽詢3家以上第三方公正單位，除有專業場務人員定點人工開挖、鑽探取樣之外，不排除全面開挖並同時施作排水改善工程，將盡快安排會勘。

媒體提問，土壤鑽探是否就是啟動棒球場驗收，蔡麗清接受聯訪表示，土壤鑽探不是驗收，只是一種檢測，至於是否需檢調單位協同參與草皮土壤鑽探，市府會向檢察署說明，若檢察官認為有需要也可參與。

蔡麗清表示，針對先前棒球場改善小組所提出的152項缺失確實大部分都已改善，但缺失是累計的，到底哪個部分要改善，需透過全面式的體檢才知道缺失在哪，未來體檢委員會將面對問題、釐清缺失，再解決問題制定標準，最後盼能預防問題。

李鴻源接受媒體聯訪指出，將盡快安排土壤鑽探等作業，採樣後就近送到實驗室，釐清土壤級配是否符合規定。（編輯：李錫璋）1120215