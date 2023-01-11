新竹棒球場工程 市府提資料證明估驗進度無誤

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市政府發言人施淑婷今天拿出新竹市立棒球場工程估驗表指出，去年7月6日進行的第17期估驗進度為88.3454%，內容都是經過廠商及市府人員蓋章確認過的，內容並無錯誤。

民進黨新竹市議員劉康彥昨晚在臉書Facebook發文表示，新竹市長高虹安前幾天說，前市府已給付新竹棒球場施工廠商新台幣11.7億元、付款比例高達97%，但被他揭露數字灌水後，市府日前發澄清新聞稿說，內容為已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度88.3454%，但這又是錯的，實際上是84.1006%。

高虹安今天出席市府記者會時受訪說，希望外界能體諒市府需要時間去釐清與處理新竹棒球場案，因市府將會遇到幾個問題，首先是目前已將球場點交給龍來公司營運，後續是否會遇到解約、求償等，需釐清相關責任，以及後續是否要花更多錢與時間改善，才能達到球場的預期品質，但依目前來看，可能還需追加預算。

施淑婷今天在記者會後拿出資料表示，根據去年7月的新竹棒球場工程第17期、也是目前最新一期的估驗表，廠商當時提出的工程進度為98.625%，而估驗進度為88.3454%，她不清楚劉康彥所說的84.1006%是如何計算出來，希望議員能回歸讓市府權益不受損，而市府也會持續針對新竹棒球場事件進行妥善處理。

施淑婷表示，外界關心的棒球場土方部分，在第5、6期估驗期程時就已結束估驗，市府會和廠商討論如何改善，至於會否大面積開挖，也要和廠商與相關單位討論後再決定。

施淑婷說，新竹棒球場的改善工程原訂於今年1月中完成，但日前開挖棒球場場地時有發現廢電線、碎磚與石頭，相關期程都要在與廠商、相關單位討論及判斷後才會知道。（編輯：方沛清）1120111