新竹棒球場 高虹安：缺失多無法貿然訂完工期程

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新竹市長高虹安（前中）8日出席活動時接受媒體聯訪指出，新竹市立棒球場還有很多地方需要改善與努力，目前還無法貿然訂出改善完工的期程。中央社記者魯鋼駿攝 112年1月8日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市長高虹安今天表示，新竹市立棒球場還有很多地方需要改善與努力，必須逐一盤點缺失，目前還無法貿然訂出改善完工的期程。

高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪指出，她正積極針對新竹市政府工務處及教育處、巨佳營造、艾奕康工程顧問公司及龍來球場公司在新竹市立棒球場案的履約關係，盡快釐清廠商交付狀況、缺失改善進度。

至於棒球場何時能夠使用，高虹安說，棒球場的缺失並沒有像前竹市府團隊所說得全數改善完成，目前她還沒確認土壤級配規模程度，正逐一盤點缺失，無法貿然說何時可以完成改善完工。

高虹安表示，巨佳營造董事長詹朱淮昨天接受媒體訪問說「錯了就是錯了」，但竹市府已付出新台幣11億7000萬元款項，付款比例已高達97%，中間須經過市府團隊「估驗」完成才有辦法給付如此高額款項，「前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？」

她指出，如果沒有美國職棒大聯盟（MLB）團隊場勘發現排水不良問題，進而提出開挖土壤回去化驗需求，可能永遠不知道棒球場裡面到底埋了什麼，所以巨佳營造還是有一定的責任。

高虹安表示，後續不排除與工務處討論未來土壤檢查項目、土壤級配到底該如何處理才能夠符合12億元預算案該有的水準，才是對市民負責任的表現。（編輯：戴光育）1120108