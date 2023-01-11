綠水龍現身北埔鄉威脅原生態 竹縣府調查並移除

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新竹縣政府農業處獲報在北埔鄉出現外來物種亞洲水龍（俗稱綠水龍）後，為避免繁衍擴散，民國111年7月委請新竹縣生態休閒發展協會巡查並協助移除，今年已研擬提出相關計畫，將持續透過調查，進一步有系統地移除、阻絕繁殖，減少綠水龍在竹縣擴散機會。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）農委會林務局日前通報，北埔鄉內溪流沿岸，發現外來物種綠水龍，掠食能力強大，可能在入侵地造成原生物種威脅，竹縣府今天表示，啟動調查並移除，避免造成生態環境影響。

新竹縣政府農業處長范萬釗透過新聞稿表示，外來入侵物種是生物多樣性的主要威脅，縣府獲報在北埔鄉出現外來物種亞洲水龍（俗稱綠水龍）後，為避免繁衍擴散，去年7月委請新竹縣生態休閒發展協會巡查並協助移除。

范萬釗說，在調查北埔鄉溪流沿岸，所發現的綠水龍各種體型大小都有，截至去年12月共執行21次調查及移除工作，出動39組工作小隊移除，共移除528隻綠水龍。

他表示，綠水龍屬雜食性動物，會捕食台灣原生的攀木蜥蜴、樹蛙、蛇類、甚至小型哺乳類，掠食能力強大，可能在入侵地造成原生物種威脅，對於生態環境造成嚴重影響。

范萬釗指出，綠水龍主要繁殖期及產卵期在每年5月及6月，調查人員解剖8月調查期間捕獲的成體時，發現體內有數十顆蛋，顯示繁殖力驚人。

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縣府提供新聞資料指出，今年已研擬提出調查移除計畫，持續透過調查，進一步有系統地移除，阻絕繁殖，減少綠水龍在竹縣擴散機會。

縣府表示，亞洲水龍原產地為東南亞，於台灣為外來入侵種，屬大型綠色蜥蜴，成體全長大約60至100公分，尾部長度為體長的2到3倍。通常出現在人為干擾度低的低海拔森林溪流、瀑布區半水棲，白天常在溪流附近90至300公尺範圍活動，夜間則會群聚在溪流附近的植被休息。（編輯：方沛清）1120111