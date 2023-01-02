號召公民蒐集家中白蟻樣本 興大分析外來種入侵中

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為研究台灣白蟻品種，國立中興大學昆蟲學系教授李後鋒（前中）的研究團隊發起公民科學計畫，號召民眾幫忙蒐集樣本，發現台灣白蟻南北品種大不同。（興大提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）居家出現白蟻令人聞之色變，國立中興大學研究團隊發起公民科學計畫，號召民眾幫忙蒐集樣本，研究團隊分析樣本發現，台灣白蟻南北品種大不同，且外來種正逐漸入侵原生種地盤。

興大透過新聞稿指出，先前不管是研究人員，或是防治業者，都不清楚民眾家中出現的白蟻屬於什麼物種。不同的白蟻，防治藥劑也有所差異，若無法解開這個謎團，就很難使用正確藥物防治。

興大表示，由於白蟻入侵的大部分都是民宅，即使研究人員想入內採樣，也不得其門而入，使得白蟻防治落入困境，遲遲無法突破。

中興大學昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，發起一項公民科學計畫。李後鋒表示，既然無法進入一般民眾家中，不如想辦法讓民眾成為幫忙採樣的幫手。

研究團隊邀請民眾只要遇到白蟻分飛，就可以動手「抓蟲」，把樣本寄回中興大學都市昆蟲學實驗室，由研究團隊鑑定。加上全國各地防蟲業者響應，興大統計，從2015年至2020年間，共有200多名民眾與防治公司響應，蒐集到3024件樣本。

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透過分析樣本，研究團隊發現，危害台灣建築物最嚴重的分別是台灣家白蟻與格斯特家白蟻。台灣家白蟻是台灣原生種，牠們造成的危害量占了45%％主要分布在北部。格斯特家白蟻則屬於入侵種，占50％，目前雖然主要分布在南部，但透過逐年資料可以發現，格斯特家白蟻的「地盤」正在持續往北擴散。

除了台灣家白蟻和格斯特家白蟻2大南北霸主之外，研究團隊表示，也在各地發現黃肢散白蟻、台灣土白蟻、截頭堆砂白蟻等物種分布，不過這些白蟻所造成的危害都有限。研究人員更在樣本中，意外發現過去台灣從未紀錄過的長鼻白蟻，推測是從東南亞入侵的新害蟲，後續仍須進一步監測。（編輯：郭諭儒）1120102