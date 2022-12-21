大雪山昆蟲生態調查 9種台灣新物種現蹤

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雪霸國家公園管理處攜手台師大教授徐堉峰研究團隊進行大雪山地區指標昆蟲相調查，發現1種形態、色彩酷似地衣的螽斯，屬擬庫茲螽斯屬，台灣原本無紀錄，有可能是新紀錄種或新種，將進一步研究、鑑定。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）雪管處今天表示，攜手台師大研究團隊進行大雪山地區指標昆蟲相調查，發現9種台灣新物種，另篩選出18種指標昆蟲物種，為國內高山生態環境及生物多樣性研究留下重要紀錄。

雪霸國家公園管理處透過新聞稿指出，雪山西稜路線崎嶇漫長不易到達，為更加了解大雪山的昆蟲生態系，與台師大教授徐堉峰研究團隊合作進行「雪霸國家公園大雪山地區指標昆蟲相調查」，歷經2年研究執行，成果豐碩，讓區域內珍貴稀有物種留下紀錄，還能比較高山林道沿線人工林與天然林昆蟲組成差異。

雪管處指出，經研究團隊鑑定昆蟲物種共14目96科521種，囊括許多台灣特有種、特色高山種與生態特殊種類，其中也發現到9種台灣新物種，分別有梅山金花蟲屬1種、松葉蜂1種、捲蛾1種、巢蛾1種、姬蜂5種。

雪管處表示，梅山金花蟲屬原本被認為是中國大陸特有的類群，研究團隊收集到數隻樣本，是台灣新記錄屬，初步研判是新種；台灣僅有記錄1種的松葉蜂，經比對大雪山調查所得的種類形態與現存紀錄不同，推測可能是新種。

調查也發現1種形態、色彩酷似地衣的螽斯，屬於擬庫茲螽斯屬，台灣原本無記錄，有可能是新記錄種或新種。雪管處指出，有關昆蟲新種部分，研究團隊將進一步研究、鑑定，後續將另發表相關成果。

雪管處也提到，為更深入瞭解整體生態系狀態，目前篩選出18種昆蟲物種作為指標候選物種，包含鞘翅目9種、鱗翅目8種、膜翅目1種，指標候選物種對於環境生態具有指標性意義。

雪管處說，大雪山地區具有完整的天然生物物種及生物多樣性，此次研究計畫為國內自然生物資源留下寶貴紀錄與研究資料。（編輯：李錫璋）1111221