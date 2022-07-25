虹彩叩頭蟲台灣特有種 武陵農場活寶石現身時節

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有森林中活寶石美譽的虹彩叩頭蟲台灣特有種，是台灣公告的二級保育類昆蟲，成蟲在每年6到8月間可以在武陵農場發現身影。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）有森林中活寶石美譽的虹彩叩頭蟲台灣特有種，是台灣公告的二級保育類昆蟲，武陵農場副場長胡發韜今天表示，這個時節有機會在農場中發現蹤影，提醒保持距離觀察，不要捕捉。

胡發韜接受中央社記者電訪時指出，虹彩叩頭蟲由日本學者三輪勇四郎於1927年發現，是台灣目前唯一保育類的叩頭蟲，也是台灣最漂亮的昆蟲之一，更是生態觀察界蟲迷心目中的夢幻之蟲，擁有森林中活寶石稱號。

胡發韜表示，虹彩叩頭蟲又稱渡邊氏大青叩頭，體長 3到3.9公分，屬少有的大型叩頭蟲的種類，前胸背板兩側具橙紅色條紋，外緣黑色，具側角，身體扁平，腹端尖銳，觸角及腳為黑色，翅鞘深綠色具強烈的金屬光澤，而且前胸背板與翅鞘（腹背板）比例為1:3，呈現出少有的漂亮流線型，是大自然巧妙之作。

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由於虹彩叩頭蟲外型亮麗耀眼奪目，胡發韜指出，加上曾經一度市面上非法黑市收購，製成藝品或標本高價外銷，還有自然棲地遭破壞，原本分布在全島各地中海拔自然山區的美麗身影，目前已非常稀少罕見。

胡發韜說，在武陵農場一般虹彩叩頭蟲成蟲約於6到8月較有機會能一睹美麗身影，提醒若巧遇，請靜悄悄保持距離觀察和照相，千萬不要干擾、捕捉收集，以免觸犯國家公園法與保育法規遭裁罰。（編輯：陳仁華）1110725