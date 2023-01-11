高市抽驗年節食品 2件檢出重金屬、動物用藥違規

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高雄市衛生局11日會同市府主任消保官、農業局及衛福部食藥署南區管理中心等，前往三鳳中街年貨大街執行年節食品聯合稽查，除查核107家店家食品標示、肉品原產地標示，也以研製的皂黃及過氧化氫試劑執行豆製品快篩，共同為民眾春節飲食安全把關。（高雄市衛生局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）農曆春節將至，高市衛生局今天會同消保官前往三鳳中街稽查，並公布日前抽驗99件年節食品結果，其中有2件因檢出重金屬跟動物用藥不合規定，將移請供應商縣市衛生局裁處。

高雄市政府衛生局長黃志中今天會同市府主任消保官、農業局及衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，前往三鳳中街年貨大街執行年節食品聯合稽查。現場查核107家店家食品標示、肉品原產地標示，也以研製的皂黃及過氧化氫試劑執行豆製品快篩，共同為市民春節飲食安全把關。

高雄市衛生局發布新聞稿指出，日前到超市、量販店、年貨大街及果菜市場等、以及知名年菜餐廳等182家業者，執行年節食品稽查及標示查核。並進行年節應景食品抽驗，抽驗99件中有2件產品不符合規定，包括其中1件烏骨雞檢出動物用藥、1件竹笙檢出重金屬鎘。由於供應商來源為外縣市，已移請所轄衛生局依違反食品安全衛生管理法規定處辦。

衛生局表示，針對高雄5家年菜餐廳業者稽查，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，查核結果有2家作業環境限期改正複查合格，其餘項目皆符合規定 。

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這次抽驗的99件應景年節食品，包含糕粿類20件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）18件、新鮮蔬果17件、生鮮禽畜產品16件、肉類及水產加工製品14件、花生製品5件、年菜5件、竹笙3件、水產品1件，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、順丁烯二酸、衛生標準、著色劑、農藥、動物用藥、保色劑、甜味劑、漂白劑、真菌毒素及重金屬等項目。

此外，衛生局表示，年節期間，市府消保官與物價小組將持續關注春節應景商品物價波動，如有異常漲價將溯源追查批發供應情形。（編輯：郭諭儒）1120111