綠營不堅持侯友宜報告 新北議會臨時會順利召開

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市議會臨時會日前因藍綠表決流會，今天再次召開臨時會預備會議，因民進黨團不再要求市長侯友宜到會報告中央超徵稅收加發地方統籌稅款使用情形，使得議程順利確認。

新北市議會4日召開第4屆第1次臨時會的預備會議，但因要接續審查新北市政府112年度總預算案，民進黨團總召鄭宇恩等人要求市長侯友宜就中央超徵稅收加發地方統籌稅款使用情形，到議會作預算報告，使得藍綠出現激烈攻防。

最後，在民進黨團要求表決，國民黨團離席抗議，進而導致議場清點人數未過半，臨時會就流會，藍綠互批未盡民代監督市政的職責。

議會今天再次召開臨時會預備會議，國民黨團甲級動員，但鄭宇恩一開議就表示，民進黨團也不樂見流會，但因近3年從中央超徵稅收分配新北的統籌稅款，總額達新台幣上百億元，但市府都未就此作過說明。

她表示，為了朝野團結一起來監督市府預算，要求財政局長就近3年的超徵稅收統籌分配稅款使用情形，向議會提出書面資料及報告說明。

議長蔣根煌裁定，在進行財政局預算審查議程時，由財政局長報告說明及備質詢。議程順利確認。

國民黨團表示，第4屆第2次臨時會將召開到18日，期盼能夠順利在臨時會三讀通過新北市政府112年度總預算，讓侯友宜帶領的市府可以好好做事。（編輯：李錫璋）1120111