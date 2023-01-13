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新北美術館工程延宕近1年 侯友宜：不要再給我拖

2023/1/13 15:07（1/13 15:31 更新）
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新北市美術館工期延宕近一年。新北市長侯友宜（前右2）13日視察工程，聽完簡報後質疑4月是否能如期開園，並要求一定要保證如期完工，「不要再給我拖了」。中央社記者高華謙攝 112年1月13日
新北市美術館工期延宕近一年。新北市長侯友宜（前右2）13日視察工程，聽完簡報後質疑4月是否能如期開園，並要求一定要保證如期完工，「不要再給我拖了」。中央社記者高華謙攝 112年1月13日
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（中央社記者高華謙新北13日電）新北市美術館工期延宕近1年，今年7月就要辦城市藝術節。新北市長侯友宜今天視察工程時動怒，他質疑4月是否能如期開園，並要求一定要保證如期完工，「不要再給我拖了」。

新北市美術館2018年12月開工，原訂去年4月完工，但工程嚴重落後。新北市政府工務局在現場向侯友宜報告表示，預計今年4月開園，7月辦理城市藝術節，10月辦理「2023臺灣設計展」。

侯友宜聽完後，他質疑是否能如期做到。對此，新北市政府工務局長祝惠美指出，雖遇到缺工缺料等問題，但一定要依完工期程準備，包括施工團隊也允諾春節後會提早上工，努力達成目標。

負責施工的久年營造股份有限公司董事長郭鵬霄表示，春節後預計初六（1月27日）上工。

侯友宜對於初六上工並不滿意，他動怒地說「不要再給我拖了」，許多工程都有遇到缺工缺料問題，但像三鶯大橋工期就能提前。

侯友宜表示，他可以理解施工困難，但這是工人調度問題，且今年7月與10月必須辦城市藝術節與台灣設計展，因此要求廠商與新北市政府新建工程處保證一定要如期完工。

對此，郭鵬霄指出，遇到缺工缺料問題，他們一句話都沒說、繼續做，「不要讓我壓力這麼大，我要跳樓了」，會盡量趕工。

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無黨籍新北市議員蘇泓欽表示，新北市美術館是地方相當關心的議題，原預定去年上半年完工，卻延宕2次，依目前進度來看，美術館內幾乎沒裝潢，「4月開園我是覺得不太可能」，建議估一個比較保守的日期，不要一再延宕，「如果再延，就延第3次了」。

侯友宜指出，已開過好幾次會，既然大家都講好工期，就照工期執行，主要是7月與10月都要辦活動，「所有相關預算編列要執行，怎麼可以因為工期耽誤」，美術館非常重要，希望大家把事情做好。（編輯：戴光育）1120113

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侯友宜
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