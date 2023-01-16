整合交通與食宿旅遊規畫 「Hualien Yo真行」上線

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣政府推出「Hualien Yo真行」花蓮MaaS平台，以轉運站為核心，線上轉運站為概念，整合各公共運具間資訊串接功能，提供交通與食、宿、遊、購等旅運規畫及應用服務。

縣政府今天在花蓮轉運站舉辦MaaS（Mobility as a Service）平台啟用記者會，這項交通行動服務鼓勵以公共運輸為主、搭配輔助運具的服務，在旅程中減少時間、空間、資訊、票證及票價的空隙。

花蓮縣政府建設處表示，花蓮MaaS應用服務獲得交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助，交通部運輸研究所與東部區域運輸發展研究中心共同輔導建置。

建設處長鄧子榆表示，「Hualien Yo真行」整合以「花蓮轉運站」為起訖的3條台灣好行路線，將310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304東海岸線皆納入數位交通套票的範疇，提升客運業者數位化的服務。

「Hualien Yo真行」提供交通與花蓮縣食、宿、遊、購等產品，以掃碼QR Code服務模式，規畫多種觀光旅遊套票，以期帶給花蓮遊客更便利、智慧的旅遊體驗。

為鼓勵民眾春節年假期間多使用大眾運輸工具，即日起至1月31日，購買「Hualien Yo真行」交通套票並實際有乘車紀錄者，可參加抽獎與短影片競賽，獎品價值超過6萬元。（編輯：黃世雅）1120116