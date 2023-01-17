春節預估山上遊客多 高市警方加強交通疏導管制

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春節連假將至，高雄市警察局六龜分局17日表示，連假期間，為維持道路及景點交通秩序，將嚴格取締惡性交通違規並加強交通疏導、管制措施。（高雄市警察局六龜分局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）農曆春節將屆，高市警察局六龜分局今天表示，十天連假期間，為維持道路及景點交通秩序，已規劃道路及景點交通疏導計畫，將嚴格取締惡性交通違規並加強交通疏導、管制措施。

南橫公路梅山口至埡口管制路段，於去年5月1日全線復通至今，遊客、車流量增多。公路總局第三區養護工程處甲仙工務段公告於春節期間每日開放遊客通行管制路段，每日上午7時至下午2時為車輛可進入時段，下午5時前須離開。

六龜警分局今天發布新聞稿表示，若梅山口至向陽路段車輛增多，分別於梅山口管制站、拉芙蘭、桃源、寶來二號橋前豎立「前方道路壅塞，暫停前進上山」牌面，並上線警廣，勸導遊客暫停上山，改往他處旅遊，籲用路人遵守相關交通管制措施。

警方表示，春節連假期間，執行交通稽查勤務，提升執法強度，同時也呼籲駕駛大型重機進入社區減速慢行，避免排氣噪音影響居民安寧。針對易壅塞景點、路段（口）也規劃交通疏導及管制勤務，編排交通疏導崗維持交通秩序。

他們指出，春節連假期間各景點遊客多，建議採共乘方式。另外也提醒駕駛出門前，應先檢查5油（變速箱油、引擎機油、剎車油、動力方向油、汽油），4輪（胎壓）及3水（電瓶水、電瓶水箱水、雨刷水），以確保旅遊品質與安全。

警方指出，山嶺道路多崎嶇路段，少數駕駛人未遵守交通規則而發生事故，其中以超速、違規超車、轉彎車未禮讓直行車、違規停車、未保持行車安全距離及未注意車前狀況、未靠道路右側行駛等為主因。

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他們說，若發生僅屬車損類交通事故，車輛仍可行駛者，雙方可先行蒐證並通知警方，同時拍攝碰撞點、全景，相關事故車輛與周邊設施，如標誌、標線或電線桿等一併拍攝，再提供給警方，並儘速將車輛移置路邊，如此可迅速恢復道路暢通避免壅塞。

警方強調，遊客也不可貪方便，在路邊違規停車或龜速行駛，甚至於橋上停車、駐足，以免造成後方車流壅塞、回堵，甚至發生交通事故。（編輯：卞金峰）1120117