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新北購有禮 抽出頭獎百萬露營車大獎

2023/1/17 13:16（1/17 14:06 更新）
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新北市政府17日舉辦「新北購有禮」第2波抽獎記者會，由副市長劉和然（左2）抽出頭獎百萬露營車的幸運得主。中央社記者王鴻國攝 112年1月17日
新北市政府17日舉辦「新北購有禮」第2波抽獎記者會，由副市長劉和然（左2）抽出頭獎百萬露營車的幸運得主。中央社記者王鴻國攝 112年1月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府今天舉辦「新北購有禮」第2波抽獎記者會，由副市長劉和然抽出頭獎百萬露營車的幸運得主，由住在永和區的林先生獲得。劉和然說，後續會視預算情形推出刺激消費方案。

市府今天舉辦抽獎記者會，劉和然在會中，一一放入號碼球進抽獎機中，依序將抽出露營車及65吋4K液晶電視多項獎品，總價值超過新台幣800萬元。

劉和然撥電話給露營車得主時無人接聽，他笑說，最怕被人說是詐騙電話，還好不用解釋，目前雖無人接聽，後續仍將由主辦單位和得主聯絡。

劉和然接受媒體聯訪時表示，「新北購有禮」方案獎品總金額1000多萬元，登錄發票的金額高達12億元，效益非常高，後續會視預算情形推出刺激消費方案。

經發局表示，去年（111）10月所推出的「新北購有禮」活動，第1波抽獎活動已經在去年11月抽出電動休旅車等大獎。

他們表示，今天進行第2波抽獎活動，最大獎的百萬露營車由住在永和區的林先生獲得。活動官網將於明天開放民眾查詢中獎資訊，市府也會以簡訊、Email通知得獎民眾。（編輯：卞金峰）1120117

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