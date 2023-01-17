春節前陳其邁視察果菜市場 確認供應量足價穩

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高雄市長陳其邁（前左2）17日上午視察鳳山及高雄等2處果菜市場，了解蔬果年節供貨及市場銷售現況，並向攤商及民眾拜早年、發送小紅包。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）春節將至，高雄市農業局表示，高雄市長陳其邁今天一早視察鳳山及高雄等2處果菜市場，確認春節前5個交易日高雄蔬果及肉品供應量皆充足，且價格平穩。

陳其邁與高雄市政府農業局長張清榮等人今天一早視察鳳山及高雄等2處果菜市場，了解蔬果年節供貨及市場銷售現況，並向現場攤商及民眾拜早年、發送小紅包。現場攤商也熱情獻上鳳梨等高雄在地新鮮蔬果，並與陳其邁合影留念。

農業局表示，高雄地區在年節期間相關民生物資，包括魚類、肉品、果菜、花卉等供應充足且價格平穩。

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春節前5個交易日（含除夕當天），農業局指出，各主要批發市場預估供應總量，高雄果菜批發市場可供應青果670公噸、蔬菜1830公噸，鳳山果菜市場可供應青果680公噸、蔬菜661公噸，高雄花卉可供應花卉約33萬7000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應4370頭。

農業局表示，高雄今年氣候佳，蔬果生長優良，產量豐收，供應量充足，價格穩定。此外，高雄蜜棗進入產季，今年氣候因日夜溫差大，蜜棗甜度高、品質好，民眾可多選擇蜜棗、蓮霧等當季國產水果，作為新春佳節送禮或年節祭祀選擇。（編輯：戴光育）1120117